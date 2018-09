Los residentes de un barrio del condado de Henrico, en Virginia, Estados Unidos, se vieron sorprendidos por la medida que tomó uno de los vecinos para evitar que su jardín se vea 'estropeado' por los escolares del lugar. Tal como muchos medios locales informaron, él colocó una cerca eléctrica alrededor de su propiedad. Este hecho causó un gran revuelo en Facebook , donde no pocos usuarios se molestaron.

Según señalaron diversos sitios de noticias, Bryan Tucker se cansó que los colegiales dejen basura en su vivienda, la cual se encuentra ubicada a corta distancia de un paradero de autobús escolar. “Los niños estaban afectando su patio”, comentó un lugareño a WSB.

El tema no solo fue reportado por dicho medio sino por muchos más. Esto hizo viral el asunto en Facebook y otras plataformas.



Varios usuarios de las redes sociales, especialmente Facebook, pidieron una sanción para Tucker ya que estaría exponiendo al peligro a los niños que pasan por su casa.

"No estoy a cargo de los hijos de otras personas. No tengo que decirles a ellos qué hacer", sostuvo Bryan Tucker a WPTV. Esta declaración no hizo más que generar una mayor polémica en Facebook y otros sitios.