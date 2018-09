Una pareja camina de la mano mientras una mujer pasa. Al hombre se le van los ojos viendo a aquella mujer. Su novia se da cuenta. Las expresiones lo dicen todo. Así es, hablamos del meme del momento.



La simbología es la siguiente: Los lectores son el hombre, la novia ignorada son las buenas decisiones que no tomamos y, por otro lado, la mujer que pasa son las malas decisiones por las que nos inclinamos.

Lo encontramos en todas las redes sociales, cada vez en versiones más divertidas, pero... ¿conocemos la verdad detrás de la foto?

La imagen fue tomada por Antonio Guillem en la ciudad catalana de Girona. Él, un fotógrafo español de 45 años, captó la instantánea con fines meramente laborales.

"Creo que la foto en sí resultó una buena base para ese alguien que tuvo la genial idea de convertirla en una metáfora que vale para todo. Y eso no es mérito nuestro", declaró para el diario El País.

Los nombres artísticos de la pareja son Laura y Mario, y son los protagonistas de casi todas las instantáneas del barcelonés. La mayoría de esas fotos han terminado en bancos de imágenes como iStock o Shutterstock. Antes de convertirse en meme, la imagen había sido descargada 1.500 veces.

"Costó bastante conseguir unas expresiones creíbles porque, debido al buen ambiente de trabajo que siempre impera en las sesiones, la situación generaba muchos momentos divertidos y casi siempre alguno de los modelos se estaba riendo", explicó el artista.

Guillem nunca pensó que ese trabajo alcanzaría tanta acogida. "La verdad ni siquiera sabía lo que era un meme hasta hace poco", confiesa.

Podríamos pensar que es un suertudo y que esta ganando un buen dinero por tal propagación de su obra. Tristemente, no es así: "De momento, los memes no nos han dado dinero, ya que la mayoría o la totalidad de ellos no han salido de forma legítima de un banco de imágenes". Sin embargo esto no le causa problemas, entiende que la gente se está divirtiendo de buena fe.



Siguiendo las pistas del meme

Según el portal 'Know Your Meme', la primera versión en formato meme de la foto fue publicada en un grupo turco de Facebook, la fecha se desconoce.

Después, otra página Prog Düşmanlarına Verilen Müthiş Cevaplar, también de Facebook, publicó la imagen con los siguientes subtitulos:



(Know Your Meme) (Know Your Meme) (Know Your Meme)

La imagen se hizo viral entre los jóvenes, que descubrieron la existencia toda una serie de fotos con la misma temática, también de la autoría de Guillem, y se empezaron a propagar líneas de fotos que contaban una historia en actos.