Una empleada de una famosa cadena de cafés en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, devolvió a la Policía un bolso olvidado por un cliente, que contenía 195.000 dirhams en efectivo (cerca de 53.000 dólares) y otros objetos de valor. La historia es viral en Facebook.

La bolsa fue encontrada en el Dubai Mall, el centro comercial más grande de la ciudad. Además del dinero en efectivo, la bolsa contenía una chequera, dos cheques por un monto de 136.000 dólares y 1.700 dólares respectivamente, así como documentos personales del propietario, según información de Gulf News.

Al ver que el propietario del bolso no regresaba a por sus pertenencias, Mae Anne Olmidillo, una filipina de 27 años, alertó el hallazgo a la Policía. Según la empleada, en la estación policial le dijeron que la bolsa pertenecía a un ejecutivo ruso, que no se percató de la pérdida hasta que las autoridades contactaron con él.

"Me quedé en la comisaría de la Policía hasta que llegó el dueño. Me dio las gracias por devolverle la bolsa. Dijo que estaba muy cansado y con sueño ese día y que no sabía lo que había sucedido", cuenta la joven a Gulf News.

El incidente ocurrió el 18 de abril de este año, pero solo se hizo público la semana pasada, cuando la Policía de Dubái decidió agradecer oficialmente a la empleada de la cafetería.