Algunas veces ser vegano no es fácil, sobre todo si tus propios amigos te hacen el tipo de bromas que le hicieron a una mujer: darle Nuggets de pollo aprovechando su estado de embriaguez. Aunque esta vez, la víctima del engaño dio un paso pocas veces visto y llevó el caso hasta la policía.

Las personas veganas son muy cuidadosas respecto a sus dietas, pues no deben consumir nada de origen animal. Se espera que los amigos de estas personas respeten su estilo de vida, pero al parecer esto no sucedió en este caso que se ha convertido en tendencia en redes sociales como Facebook.

La usuaria vegana contó en Reddit que en una fiesta se emborrachó. “Mis amigos pensaron que sería divertido darme de comer Nuggets de pollo como una broma”, explica en el post publicado en el foro.

De acuerdo a la mujer, en un primer momento les preguntó si eran Nuggets para veganos y ellos le dijeron que sí.

Cuando una broma se sale de control: A esta vegana que le dieran nuggets reales no le hizo ninguna gracia. (Foto: Captura Reddit)

Al día siguiente, sin embargo, se enteró que en realidad había consumido Nuggets de pollo. Sus amigos habían publicado videos de Snapchat en donde se mostraba el producto y se burlaban de ella.

Para la vegana, no se trató de una simple broma. Ella decidió guardar los videos y fue a la comisaría a sentar la denuncia contra los ahora sus examigos. “Todos piensan que soy una exagerada y que era una broma. Pero yo creo que se aprovecharon de mí y de mi estado de embriaguez. Me dieron comida y me humillaron públicamente”, manifiesta la usuaria.

Tanto en Facebook como en Reddit la opinión de los usuarios ha sido muy dividida. Algunos opinan que está en su derecho en denunciar a aquellos que le dieron Nuggets reales en lugar de veganos, otros en cambio sugieren que terminar esas amistades es suficiente y que acudir a una comisaría una exageración.