La pelea mediática entre Geraldine Bazán e Irina Baeva parece de nunca acabar. Las actrices se han confrontado en varias oportunidades y han estado en el ojo de la tormenta cuando los medios mexicanos las relacionaron en un triángulo amoroso con Gabriel Soto. Como se recuerda, Bazán y Soto terminaron su relación en medio de rumores de infidelidad con la intérprete rusa.

Fue en 2017 cuando Geraldine Bazán y Gabriel Soto anunciaron que su relación se había acabado después de 10 años juntos, y dos hijas en común. Tras la separación de la pareja, a Soto e Irina Baeva se les vinculó sentimentalmente desatando así diversos rumores que señalaban una infidelidad por parte del actor.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto le pudieron fin a su matrimonio en septiembre de 2017 y aún continúan los enfrentamientos (Foto: GEC)

Desde entonces Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva han estado relacionados y envueltos en enfrentamientos que continúan generando varios comentarios en las redes sociales. A continuación, te contamos los detalles de esta historia y todo lo que se ha dicho hasta el momento.

La actriz mexicana reveló detalles del triángulo amoroso entre ella, su ex esposo e Irina Baeva (Foto: Instagram)

CRÓNICA DE UN DIVORCIO ANUNCIADO

Recordemos que el fin del matrimonio entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto se dio a conocer en setiembre de 2017. Y un año después, en octubre de 2018, la actriz mexicana compartió un comunicado donde indicaba que el matrimonio con Soto había llegado a su fin de manera legal y que tenían un acuerdo justo.

Tres semanas después de esa publicación, Gabriel Soto e Irina Baeva se dejaron ver de la mano por las calles de Los Ángeles, lo que confirmó un rumor que circulaba desde finales de 2017 sobre una relación sentimental entre ambos, y que fue negada en múltiples ocasiones.

En febrero de 2019 la pareja decidió confirmar su relación y le dieron una entrevista exclusiva a la revista ¡Hola! y contaron cómo había nacido su historia de amor.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto cuando vivían su amor a plenitud. (Foto: Instagram Gabriel Soto)

HISTORIA DE UNA INFIDELIDAD

Geraldine Bazán publicó en su cuenta de YouTube un video en donde ofreció detalles de su separación de Gabriel Soto, quien ahora sostiene un romance con la actriz rusa Irina Baeva.

En el video, la actriz mexicana de 36 años relató que comenzó a sospechar de que había algo entre Baeva y Soto, quienes trabajaron juntos en la telenovela “Vino el amor”, el 20 de mayo de 2017, cuando acudió a apoyar a su marido a una obra teatral.

“Al momento de saludar a una de sus compañeras noté una actitud rara, hostil”, comentó Geraldine -quien nunca mencionó el nombre de Baeva ni de Soto, sólo se refería a ellos como “la actual pareja de mi ex esposo”, “mi ex esposo”, “el padre de mis hijas”.

Última foto familiar que la familia compartió a través de las redes sociales en el verano de 2017. (Foto: Instagram Gabriel Soto)

Bazán dijo que comenzó a notar también cosas raras en las redes sociales de Irina y terminó preguntándole a Soto. “¿Algo está ocurriendo entre esta chica y tú o algo pasa y ella está intentando que eso se piense?”.

Soto, según Geraldine, le respondió “No va a volver a suceder”. Pero la actriz mexicana dijo que después Irina escribió en sus redes “si te dolió lo que viste, vas a ver lo que viene”.

Ya en septiembre de 2017 la pareja decidió que Gabriel tenía que dejar un tiempo la casa que compartían, pues fue en esa época donde se vio involucrado en otro escándalo, cuando lo señalaron por la presunta paternidad del dijo de Marjorie de Sousa.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto era una de las parejas más solidas de México, pero se divorciaron tras 10 años de relación y haber formado una familia. (Foto: AFP)

Geraldine comentó que las publicaciones “raras” en redes no terminaron y señaló que la idea de Irina era “que yo me enterara que ellos tenían algo y, la más importante, lastimarme”.

Cuando la actriz volvió a enfrentar a su esposo, éste le respondió sobre Irina “es sólo un consuelo, la veo de vez en cuando”.

Fue entonces que Geraldine Bazán decidió divorciarse. Aunque-aseguró- entre los meses que transcurrieron entre el inicio de sus sospechas y su separación oficial, pasaron muchas cosas.

GERALDINE MOLESTA

Geraldine Bazán utilizó su cuenta de Instagram, a finales de 2019, para responderle a la revista TV Notas sobre el presunto uso de brujería para retener a su exesposo y hacerle daño a Irina Baeva. A demás, contó más detalles de su divorcio con Gabriel Soto.

“Hoy lamentablemente una vez más me veo en la necesidad de dirigirme a ustedes que me siguen, siguen mi carrera y me conceden su apoyo y cariño. (…) Estoy aquí no como una víctima, para nada. Me presento ante ustedes como una mujer valiente, sin miedo a DENUNCIAR por que tiene la verdad de su mano”, dice al inicio del comunicado la actriz.

Tras ello, Bazán explicó que la principal razón por la que se separó de Gabriel Soto fue por sus múltiples infidelidades.

“Estoy divorciada hace un año, el motivo múltiples infidelidades por parte de mi entonces esposo (Gabriel Soto). Yo SÍ fui acosada y burlada con un objetivo en específico por parte de su ahora pareja, eso ya todos lo saben”, agrega.

Geraldine Bazán ha decidido contar las verdaderas razones del fin de su matrimonio con Gabriel Soto (Foto: Instagram)

En otro párrafo, la actriz acusa a Gabriel de obligar a sus pequeñas hijas a saludar a Irina Baeva, actual pareja del actor mexicano.

“También quiero DENUNCIAR la violación de los derechos de mis menores hijas, ya que en un par de ocasiones han sido obligadas por parte de su padre a saludar a su actual pareja, provocando así el llanto, confusión e inseguridad de las mismas. Este tema es desgastante para mí, pero en esta ocasión y cualquier otra que sea necesario alzar la voz, lo haré. Ya sea por mis hijas o por mí. Y no señores calladitas no nos vemos más bonitas. Tengo mucho más que decir, espero no sea necesario hacerlo”, sostiene la artista.

Gabriel Soto e Irina Baeva se lucen juntos en redes sociales. (Foto: Instagram Irina Baeva)

GERALDINE BAZÁN E IRINA BAEVA: MÁS ENFRENTAMIENTOS

Si pensabas que en el 2020 no veríamos más sobre el triángulo de Geraldine Bazán, Irina Baeva y Gabriel Soto, estás equivocado. Luego de que las hijas de Soto y Bazán celebraran Año Nuevo con su padre y su novia, los enfrentamientos volvieron a surgir.

Tras arribar a México de un vuelo procedente de Nueva York, los reporteros interceptaron a la actriz rusa quien aseguró sentir “respeto” por la madre de los hijos de su prometido Gabriel Soto y hasta le deseó “toda la felicidad del mundo”.

“La respeto mucho, respeto mucho su lugar en la vida de Gabriel. Quiero llevar la fiesta en paz”, aseguró la protagonista de ‘Me declaro culpable’ y ‘Vino el amor’.

Geraldine Bazán e Irina Baeva están enfrentadas desde que Gabriel Soto puso fin a su matrimonio para estar con la actriz rusa. (Foto: Instagram)

Y fue el mismo escenario del aeropuerto donde Geraldine Bazán, quien regresaba de sus vacaciones en Punta del Este, fue interrogada sobre lo dicho por Irina Baeva y su reacción hizo dejó notar que no tiene muchas ganas de entablar una buena relación con la pareja de su exesposo.

“Ese no es un tema de mi interés, la verdad”, le contestó a los reporteros de ‘El Gordo y la Flaca’ con un gesto que demostraba cierta molestia o malestar, tal como se puede ver en un video publicado en redes sociales.