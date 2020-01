Irina Baeva es una actriz rusa de 27 años que desde el 2015 participa en las telenovelas de mexicanas. Desde que la intérprete, que estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, confirmó su relación amorosa con el también actor Gabriel Soto, ha recibido mensajes ofensivos, ha sido calificada como “robamaridos” y ha tenido algunos “enfrentamientos” con Geraldine Bazán.

A pesar de todo, Irina inició el 2020 con el pie derecho, tanto en el terreno sentimental como en el profesional. Por un lado, su relación con Gabriel Soto parece fortalecerse cada día más, incluso ya hay rumores de boda.

Además de contar con más de 2 millones de seguidores solo en Instagram, la actriz rusa es parte de dos exitosas telenovelas: “Soltero con hijas” (México), donde interpreta a la villana de la historia, y “El dragón” (Estados Unidos), donde da vida a Jimena Ortiz.

Irina Baeva y Gabriel Soto han demostrado ser una pareja a prueba de balas. (Foto: Instagram)

¿QUIÉN ES IRINA BAEVA EN LA TELENOVELA “SOLTERO CON HIJAS”?

Irina Baeva encarna a ‘Masha’, una joven originaria de Rusia que llega a México para hacer negocios, pero detrás de esa mujer impresionante hay otra completamente diferente; alguien ambiciosa que está obsesionada con casarse.

'Masha' llega al puerto de Acapulco, donde sabe que se encuentra su padre a quien no conoce. Al estar en este paradisíaco lugar, queda encantada con ‘Nico’, lo cual provocará los celos de ‘Victoria’, quien no soporta la buena amistad que surgirá entre ellos.

Antes del estreno de “Soltero con hijas”, el 28 de octubre de 2019 por Las Estrellas, Baeva explicó: “La estamos haciendo en un ambiente de mucha armonía y estoy segura de que eso se va a transmitir en la pantalla y la gente lo va a ver. Es una historia para todas las edades, familiar, con un montón de problemáticas, que estoy segura de que todo el mundo va a encontrar algo que se pueda identificar”.

En los últimos episodios de la telenovela en la que comparte roles con su novio, su personaje ha demostrado cuan malvada puede llevar a ser y hasta donde está dispuesta a llegar con tal de destruir a los que ella considera los culpables de su dramático y doloroso pasado.

Debido a su gran desempeño en “Soltero con hijas”, Irina Baeva ha recibido cientos de mensajes de apoyo y felicitaciones de parte de sus fans. “Gracias por darlo todo con Masha. Sé que aún faltan unas buenas escenas, pero con las de estos días solo puedo decirte que me enorgullece mucho ver tu trabajo. Nos has regalado escenas muy intensas pero muy bien hechas. Y el rating no miente”, se puede leer en alguno de ellos.

El apoyo de los seguidores también se ha reflejado en los números de la telenovela, ya que en la última semana sobrepasó los tres millones y medio de televidentes, una de sus marcas más altas hasta la fecha.

¿QUÉ PASARÁ CON MASHA EN LOS PRÓXIMOS EPISODIOS DE ‘SOLTERO CON HIJAS’?

El jueves 9 de enero el productor de la ficción, Juan Osorio, compartió a modo de avance a través de su cuenta de Twitter una imagen de la actriz con el rostro completamente golpeado. Lo que hace suponer que Masha tendrá que enfrentar un duro momento.

“¿Qué le pasó a Masha? Increíble actuación de Irina”, comentó un fan en Twitter, luego de ver la fotografía.