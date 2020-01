NSYNC fue una boy band de pop, que tuvo su auge a finales de la década de los 90 y principios de los años 2000. Desde 1996, la agrupación ha vendido más de 56 millones de copias en todo el mundo. Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick y Justin Timberlake formaban parte de una las bandas más amadas de su época.

Ganadora de numerosos premios, NSYNC logró conquistar a todos con las letras de sus canciones, y llegó a todo el mundo gracias también a los videoclips que grabaron y que se mantuvieron en el top de varias cadenas musicales.

Eran la banda de moda. Más de veinte años después, sus integrantes siguen disfrutando del éxito que les dejó NSYNC y del recuerdo que aún viven en sus miles de fans regadas y regados en todo el mundo. De hecho, hace poco se celebró el aniversario de una de sus videos más famosos: “Bye Bye Bye”.

El 11 de enero de 2000 fue el lanzamiento oficial del videoclip de su tema “Bye Bye Bye” que actualmente cuenta con más de 214 millones de visitas en YouTube. En modo de homenaje, Entertainment Weekly realizó una entrevista con los protagonistas y responsables del audiovisual para recordar, entre otras cosas, la realización del video, el presupuesto y la historia detrás de uno de los bailes más memorables de todos los tiempos.

EL ESFUERZO FUE GRUPAL

La moda a principios de la década de 2000, era que los videos musicales se parezcan a un corto de acción, con pausas de baile de alta energía. El video “Bye Bye Bye” no fue la excepción. El director Wayne Isham creó un emocionante viaje de cuatro minutos: trenes a toda velocidad, persecuciones de automóviles y coreografías sincronizadas con cuerdas.

“Fue un momento divertido para hacer videos musicales", le dice Lance Bass a EW. “Se trataba de MTV y cómo podemos superarnos mutuamente, ¿pero gastar $ 1 millón en un video? Eso fue probablemente estúpido“, agregó.

Isham utilizó los rasgos únicos de los integrantes de la banda para crear el concepto. “Tuvimos una buena carrera juntos”, dice Isham. “Definitivamente fue muy divertido porque todos esos muchachos se divirtieron y arriesgaron mucho. Todos tienen grandes personalidades y tuvimos que asegurarnos de iluminar a todos. Chris y Joey tuvieron la sensación de diversión, Justin tiene esa sonrisa, y JC y Lance tenían un humor muy irónico al respecto”, señala el director del clip.

Por su parte, Chris Kirkpatrick señaló que al ver el producto final se sintió con un héroe de acción. “Me gusta, ‘Esto no es un video, ¡es la vida real!’ Fue una fantasía tan genial hecha realidad”, señaló.

LO MEJOR: LA COREOGRAFÍA

Si en esa época eras joven y no sabías los movimientos característicos del coro de “Bye Bye Bye”, estabas perdido. “Siento que he enseñado ese baile a unas 50 personas solo ese año”, dice Bass, quien recuerda haberse roto el tobillo mientras realizaba la rutina en SNL poco después de grabar el video. “Es curioso cómo las cosas vuelven a ti tan fácilmente, pero supongo que si lo hicieras, ya sabes, cinco millones de veces, está en algún lugar de tu ADN”, comentó.

La coreografía inolvidable fue una creación del aclamado coreógrafo Darrin Henson, quien en ese entonces ya había trabajado con New Kids on the Block, Britney Spears y las Spice Girls, y estaba a punto de dejar la industria, pero entonces recibió la llamada del gerente de NSYNC, Johnny Wright.

Emocionado por la canción y el hecho de que “esos niños blancos podían bailar”, Henson se puso a trabajar en su habitación de hotel en Las Vegas, lugar donde se encontraba la agrupación.

De vuelta en Los Ángeles, la banda se reunió para practicar los movimientos. “Les di la coreografía durante unos días y ensayamos, ensayamos, ensayamos”, dice Henson. “Los muchachos siempre fueron buenos. JC tenía mucha energía y Justin siempre tenía esta actitud relajada y genial. Chris, y él te dirá esto, fue probablemente el que tuvo los mayores obstáculos al aprender y distribuir la coreografía. Fue muy, muy difícil porque incorporé hip-hop, popping y bloqueo, y realmente puse movimientos que otras bandas de chicos no podrían imitar. Eso es lo que tenía de especial NSYNC”, agregó el coreógrafo de las estrellas.

Clavar los movimientos en el escenario era una cosa, pero para el video musical, los muchachos estaban sujetos a cuerdas elásticas y se les pedía bailar como si fueran títeres con cuerdas. "No fue fácil, eso es seguro”, recuerda JC Chasez. “Se suponía que todos debíamos estar sincronizados y estábamos luchando con esas cuerdas para asegurarnos de que nuestros brazos estén en el mismo lugar. Cuando haces la ‘coreo’ en esas cosas, sin duda es un desafío. Pero como cualquier cosa, con un poco de repetición y un poco de práctica, lo logras”, dijo.

LOS MOVIMIENTOS EXTREMOS

Por si realizar movimientos en el aire y sujetados de las cuerdas no fuera difícil, también tuvieron que hacerlo en una sala de spinning, al ritmo, además, de la narrativa del video. Por si fuera poco, también hay escenas bailando en una sala giratoria de cardán.

“La sala de cardán se remonta a Gene Kelly, quien lo hizo originalmente en los años 40”, dice Isham, realizador del videoclip. “Como cineasta, estos son desafíos que quería hacer. Los muchachos estaban listos para aceptar y Darrin Henson estaba entusiasmado por hacer algo diferente”, reveló. Pero Isham no tuvo en cuenta la excitabilidad del grupo hasta que llegó al set. “Comenzaron a divertirse saltando de un lado a otro”, recuerda. “Contener su energía siempre fue un desafío e intentar que se concentraran en la rutina de baile cuando saltaban de pared a pared... Bueno, digamos que solo esas imágenes podrían haber sido su propio video”, agregó.

El entusiasmo de las jóvenes estrellas aumentó cuando les dijeron que tenían que manejar autos y correr en trenes a alta velocidad. “Nunca dudaron en absoluto e hicieron todas sus propias acrobacias. Hoy alguien levantaría una bandera sobre la seguridad”, señala el director del videoclip.

“No había pantalla verde”, señala Kirkpatrick. “Hoy sería como, ‘Si Jackie Chan no está en este video, no estás haciendo tus propias acrobacias’. Fue divertido porque creo que el tren iba a 20 millas por hora, pero, por supuesto, lo hicieron ver más rápido”.

En otra escena memorable es la persecución a Bass y Chasez, las estrellas manejaban un Dodge Viper RT / 10 rojo. “Cuando hablábamos con Wayne en las etapas de planificación, me preguntaron cuál era mi persecución de autos favorita. Ese momento dije que era la de la película ‘Ronin’ con Robert De Niro. Cuando me presenté en el set, resultó que había contratado a los muchachos que hicieron la escena de persecución en automóvil de la película para ayudar a coordinar el truco y enseñarnos algo sobre la conducción. Ciertamente, hubo uno o dos momentos de miedo cuando el auto se salió un poco de control, pero es una especie de caos controlado”, reveló Chasez.

En cuanto a Timberlake, comparativamente, huir de los perros de repente no parecía tan desalentador. “JC y Lance se subieron a un automóvil en movimiento, Chris y Joey están en la cima de un tren en marcha, así que creo que me libre de las acrobacias”, dijo durante una entrevista con Making the Video de MTV en ese momento.