Luego que Jazmín Pinedo y Gino Assereto anunciaran el fin de su relación a través de un comunicado, en el que informaron que estaban distanciados “hace algunos meses”, muchos seguidores de una de las parejas más queridas de la farándula local no podían creer que su romance de casi siete años, que tuvo como fruto una hija, hubiese terminado.

Y pese a que ambos prefirieron mantener en reserva las razones de su ruptura y aseguraron que se dio en buenos términos, hay quienes especulan que la separación se dio por el incidente en el que Sheyla Rojas, durante su programa en vivo, encontró algunos mensajes en el celular del también conocido como Tiburón con algunas mujeres.

Así como ellos, las principales parejas del espectáculo también tuvieron su origen en estos programas de competencia. Si bien, algunas aún sobreviven y parecen consolidarse, la gran mayoría duró poco tiempo y lejos de preferir la discreción, protagonizaron escándalos de infidelidad e incluso de violencia. A continuación, te contamos qué otros romances surgieron en “Esto es guerra” y “Combate”.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto comunicaron que su relación llegó a su fin y que la decisión fue por mutuo acuerdo (Foto: Instagram)

ESTO ES GUERRA

Natalie Vértiz y Yaco Ezkenazi

Natalie Vértiz se unió en 2012 a “Esto es guerra”, donde conoció a quien sería su esposo más adelante. Pese a que ambos en un inicio negaron que sentían atracción el uno por el otro, debido a que el capitán de Los Leones había tenido una relación con Sully Sáenz, con la protagonizó escenas románticas en el set del programa; el amor pudo más y la ex Miss Perú y Yako Ezkenazi tuvieron que aceptar que estaban completamente enamorados en abril de 2013.

A los meses de haber iniciado su romance, en setiembre de ese mismo año, anunciaron que estaban esperando a su hijo Liam. Ellos se casaron en julio de 2015. La boda fue televisada en vivo por el canal América Televisión.

Natalie Vértiz y Yaco Ezkenazi se casaron hace cuatro años y tienen un hijo (Foto: Instagram)

Nicola Porcella y Angie Arizaga

Fue una de las relaciones que dio mucho de qué hablar. Ambos se conocieron en “Esto es guerra” y ventilaron todo su amor, así como peleas, enfrentamientos, enojo, frustración, etc., a lo largo del programa. Pese a que siempre discutían y terminaban su relación, al final regresaban. Una de las polémicas que surgió fue en 2015 cuando el empresario Daniel Tomita, ex pareja de Angie Arizaga, acusó a Nicola Porcella de maltratarla psicológicamente, incluso en uno de los audios que presentó como prueba se le escucha a la joven acusar al capitán de las Cobras de haberla agredido físicamente, al punto de dejarla cojeando; aunque estuvieron distanciados y se alejaron de la televisión, retomaron su relación.

Sin embargo, en julio de 2018, la popular Negrita anunció que había terminado su romance de cerca de 5 años en los mejores términos. Todo estaba bien hasta que el programa de Magaly Medina, en agosto de 2019, difundió un video donde el guerrero se dirigía a su expareja con palabras altisonantes. Ambos jóvenes salieron a defenderse y negaron que se haya producido una agresión. Al final, él se alejó del reality y programas que conducía, mientras ella continúa en EEG.

Nicola Porcella y Angie Arizaga tuvieron una relación que llegó a acusacionesde maltrato (Foto: Captura América TV)

Melissa Loza y Guty Carrera

Melissa Loza y Guty Carrera fueron considerados una de las parejas más sólidas del programa de competencia. A pesar de que derrochaban amor, un escándalo de infidelidad que involucraban al Potro con Milett Figueroa acabó con todo.

A su retorno al reality, en 2014, Carrera le repitió en varias oportunidades y en plena transmisión que no le había sido infiel, minutos después se reconciliaron y él le pidió matrimonio, a lo que ella aceptó. Pese a ello, la felicidad solamente duró un día, pues el mismo Potro le confesó que sí había tenido algo con Figueroa. La Diosa terminó definitivamente con el romance.

Melissa Loza y Guty Carrera terminaron su relación por acusaciones de infidelidad (Foto: Captura América TV)

Michelle Soifer y Erick Sabater

Esta pareja duró cerca de tres años y tras conocerse en los estudios de “Esto es guerra”, el amor surgió entre ambos. Incluso cuando uno de ellos pasó al reality de la competencia, continuaron; al final ambos decidieron ingresar al programa del otro canal para no dejar de verse. Pese a todo, atravesaron una crisis que hizo terminar su noviazgo.

Tras la ruptura, a Soifer la vinculaban con Kevin Blow, a quien acusaron de meterse en la relación de ambos, aunque lo negaron. Meses después, tuvieron una relación, pero acabaron en medio de acusaciones de violencia.

Michelle Soifer y Erick Sabater estuvieron muy enamorados y muchos pensaban que iban a llegar a algo más serio (Foto: Captura América TV)

Sheyla Rojas y Patricio Parodi

La conductora de “Estas en todas” inició un romance con Patricio Parodi en 2015 y estuvieron juntos dos años. Aunque algunos cuestionaban la diferencia de edad entre ambos, pues se llevaban 6 años, ellos continuaron su amor, al punto de que la madre del muchacho tenía una amistad con Sheyla Rojas.

Aunque se desconoce exactamente los motivos del fin de esta relación, ambos tienen una buena amistad y jamás hablaron mal del otro.

Sheyla Rojas y Patricio Parodi iniciaron un romance, que tuvo la aprobación de la madre del guerrero (Foto: Captura América TV)

COMBATE

Paloma Fiuza y Jenko del Río

Ambos se conocieron en “Combate” y la química fue casi de inmediato entre ambos. Tanto así que se casaron en secreto los primeros días de junio de 2013 en Huaral. "Me enamoré. Tuve una época que me sentía un poco desprotegida, él es súper protector y sentía mucha seguridad con él y yo no había conocido a nadie así, pero creo que me protegía demás".

Sin embargo, señaló que la protección que le daba su esposo era muy excesiva, al punto de ser posesivo, pues consideraba que ella era de su propiedad. La relación se volvió tan tormentosa que ambos terminaron en la comisaría en 2015 tras una fuerte discusión; algo que lo alejó de él y terminó en el divorcio.

Paloma Fiuza y Jenko del Río se casaron a escondidas, pero se divorciaron (Foto: Captura ATV)

Alejandra Baigorria y Mario Hart

Ambos iniciaron juntos en realities. Si bien era una de las parejas más queridas por todos los seguidores de “Combate”, su relación no llegó a más. Mario Hart inició un romance con Alejandra Baigorria tras haber terminado con Nataniel Sánchez; sin embargo, el romance no iba muy bien, pues las discusiones transmitidas en el programa hacían ver las carencias que tenían.

Ella anhelaba casarse con el piloto, pero esto nunca llegó; Baigorria se cansó de mendigar amor y terminó con su pareja. Al poco tiempo, Hart empezó con Leslie Shaw, pero no llegaron a un entendimiento y también acabaron, para posteriormente casarse con la venezolana Korina Rivadeneira.

Alejandra Baigorria y Mario Hart tuvieron una relación que a pesar de los años, no llegó a buen puerto (Foto: Captura ATV)

Ivana Yturbe y Mario Irivarren

Esta pareja es cuestionada por muchos al considerarla tóxica, debido a que han acabado en varias oportunidades, llantos en televisión nacional y en medio de discusiones. A pesar de todos estos inconvenientes y haber salido o iniciado algunos romances, ellos retomaron, una vez más, su relación.

Antes de reiniciar su romance, Ivana estuvo saliendo con el futbolista Jefferson Farfán, con quien estuvo un corto tiempo. Al igual que ella, Irivarren tuvo algunos encuentros con Stephanie Loza.

Ivana Yturbe y Mario Irivarren han terminado varias veces, pero retomaron una vez más su relación (Foto: Captura América TV)

Yidda Eslava y Julián Zucchi

Esta es quizá una de las parejas más queridas del espectáculo nacional. Desde que iniciaron su romance, Yidda Eslava y Julián Zucchi han sabido mantener su amor por sobre todas las cosas y aunque han tenido momentos complicados, como toda pareja, supieron superarlos.

Producto de ese amor tienen un hijo y varios proyectos juntos, y a pesar de que en sus planes está casarse, tuvieron que posponer el matrimonio por todo lo que este conlleva.

Yidda Eslava y Julián Zucchi mantienen una relación sólida hasta el momento (Foto: Instagram)

Christian Domínguez y Vania Bludau

Ambos iniciaron una relación y aunque tenían algunos problemas parecía que todo marchaba bien; incluso en una oportunidad, el cantante le pidió matrimonio, a modo de ensayo en pleno reality, a la joven entonces integrantes de “Alma Bella”, algo que le hizo derramar lágrimas y decirle lo mucho que la amaba. En aquella vez le pidió ser la madre de su primer hijo varón.

Poco a poco empezaron los problemas y todo acabó muy mal, con una demanda de parte de él acusándola de difamación cuando ella dijo que le había sido infiel.