Edmundo Gómez Moreno es un ingeniero aeroespacial que trabajó en la NASA como gerente de proyectos y se hizo mundialmente famoso por convertirse en el ‘Rey de la Electrocumbia’ tras lanzar el tema musical “Oye mujer”, que se viralizó en Youtube. El joven de 28 años ahora es conocido con el nombre artístico de Raymix y se dedica a la música.

Tras trabajar durante un año como científico en la NASA, Edmundo Gómez Moreno decidió renunciar a su destacada carrera para aventurarse como cantante en el género de la cumbia sonidera. Empezó a componer sus temas que lo han llevado a convertirse en un artista reconocido que se está abriendo paso en el mundo artístico.

Conoce a Raymix, el científico mexicano que dejó la Nasa para convertirse en cantante (Foto: Instagram)

“En la Universidad llegó la oportunidad de oro de mi vida, llegó el programa de la NASA por primera vez; tuve la suerte, ni siquiera hice examen, fue automático”, explicó Gómez Moreno al programa mexicano de televisión Ventaneando de TV Azteca.

“La idea [del canto] comenzó cuando estuve haciendo una especie de investigación de la NASA. Contrastaba, estando en el laboratorio [con] ciencia, ingeniería, doctores y proyectos, pero de fondo de música, ponía música sonidera”, agregó.

SU PASIÓN POR LA MÚSICA

Nació en San José del Vidrio, Estado de México, México. Edmundo Gómez Moreno dice saber lo que es la vida de rancho y que sus influencias musicales provienen de su lugar de origen.

La infancia de Raymix estuvo muy apegada a la música. Ya desde los 10 años, sabía tocar música electrónica gracias al teclado que le prestaba su padre. “Me enseñaba canciones de Los Tigres del Norte que yo tocaba cuando él se acercaba a inspeccionarme, pero apenas se iba me ponía a hacer mis cosas,” le dijo el artista a Noisey.

A pesar de que tenía una gran pasión por la música, Gómez Moreno estudió la carrera de Ingeniería Aeronáutica, con una especialidad en Sistemas Espaciales. “Entonces me llegó la oportunidad de irme a la NASA a hacer una estancia. Imagínate. ¡La NASA! No manches, tuve que escoger, y me fui a hacer satélites”, contó.

Cantante y productor de electrocumbia que se hizo viral en YouTube con el sencillo "Oye Mujer" (Foto: freepik)

Durante su año en la NASA, sus jefes del programa fueron estrictos con él, pero fue en aquella estancia que descubrió la cumbia.

“Un día un amigo de Ecatepec a quien le gusta la música sonidera me mandó una cumbia, y cuando me puse los audífonos para escuchar, asumecha. Me fascinó aquel cochambre. Esa suciedad contrastaba con el lugar donde me encontraba en ese instante: un laboratorio impecable, lleno de doctores e ingenieros”.

Fue en ese contexto, a los 24 años que le dio forma a su gusto por la cumbia y compuso sus primeras canciones en este género y por su cuenta. Al concluir su estancia en la NASA, regresó a San Luis Potosí para trabajar, pero no abandonó sus sueños musicales. Un amigo le prestó unas bocinas y grabó el primer video de “Oye mujer” con un par de teléfonos celulares.

RAYMIX, LA NUEVA ESTRELLA DE LA CUMBIA SONIDERA

Cuando lanzó “Oye mujer”, el tema se volvió viral en YouTube y la trayectoria musical de este joven se disparó en la radio y en plataformas digitales. En la actualidad, esta canción cuenta con 600 millones de reproducciones en YouTube y un mix adicional con la colaboración de Juanes.

En el 2019, el artista mexicano fue la estrella revelación durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina pues ganó el premio a la mejor canción regional mexicana del año por el tema “Oye Mujer”, primer sencillo de su epónimo álbum debut de 2018.

Mejor conocido como Raymix, el joven mexicano ganó el premio a la mejor canción regional mexicana del año por el tema “Oye Mujer” (Foto: AP)

El hoy llamado “Rey de la Electrocumbia” tiene un futuro prometedor: su álbum debut “Oye mujer”, incluye las participaciones de Sheeqo Beat (3Ball MTY) y Juanes, además de la participación de Josh Gudwin (productor de Purpose de Justin Bieber).

“Lo que yo hago es, por supuesto, una electrocumbia inclinada hacia la cultura sonidera, pero envuelta con elementos que regularmente se encuentran en el trance, el chill out, el house, el ambient y el new age. ¿Te imaginas salir de la atmósfera terrestre? Bueno, pues así suena mi música”, dice en una entrevista para el portal Vice, donde cuenta sus planes a futuro.

Raymix es un ingeniero aeroespacial que trabajó en la NASA como gerente de proyectos (Foto: AP)

A demás, cuenta que está planeando intentar transmitir 'Oye mujer' en el espacio gracias a un amigo de la NASA que está fabricando satélites.

“Nada más unos segundos, súper leve. Un sampleo bajísimo, a 8 kbits/s. A ver qué pasa, porque el proyecto va por fases y lo primero es concretar un vuelo suborbital para demostrar que el satélite y el chip son capaces de trabajar, a pesar de la vibración. La cosa va lenta, pero lo entiendo. En la NASA así de bien planificadas son las cosas”, agrega entusiasmado.