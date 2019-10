Es la pesadilla hecha realidad para cualquier dueño de un perro: ver a tu querida mascota mordisqueando su propia nariz. Este escenario que parece sacado de una película de terror le ocurrió a una mujer del Reino Unido, que al final no fue como temía sino se convirtió en una divertida anécdota que se volvió tendencia en Facebook.

Jade Murray creyó que a su adorado bulldog francés ‘Lenny’ se le había caído la nariz pero, después de inspeccionar de cerca al can temiendo lo peor, vio que no tenía ninguna herida expuesta. Grande fue sorpresa al percatarse de que se trataba de una protuberancia exactamente igual a la de su mascota que arrancó de un juguete.

La joven de 23 años compartió el momento que casi le paraliza el corazón en su cuenta personal de Facebook y realmente resonó entre los propietarios de otros perros, ya que recibió más de 222 mil ‘Me Gusta’, compartidas y comentarios desde que fue publicado el pasado 8 de octubre. Y la cifra va en aumento.

“Estaba sentada jugando con ‘Lenny’ como lo haría cualquiera… hasta que algo en el suelo llamó mi atención. No tenía idea de lo que era, así que lo recogí y lo puse a un lado para evaluar la situación más a fondo. Cuando miré de cerca descubrí que era su nariz la que se había caído y que yacía tendida sobre el piso. Su nariz en el condenado piso”, escribió.

“Comencé a desesperarme pensando que nunca iba a volver a olfatear de nuevo durante sus paseos y sé que adora hacerlo. Pensaba que debía sentir mucho dolor. También pensaba cómo diablos iba a decirle a mi mamá que mientras estaba bajo mi cuidado al perro se le había caído la nariz”, agregó la joven en su publicación viral de Facebook.

“Como sea, eventualmente reuní el coraje para levantarla porque no creía que realmente se le había caído la nariz… solo para percatarme de que le había arrancado la nariz a uno de sus juguetes para morder y lo único que había quedado era eso. La nariz de ‘Lenny’ funciona perfectamente y está adherida a su cara, donde debe estar”, finalizó su mensaje.

En declaraciones al portal LADBible, la joven dijo que tuvo un “momento de pánico absoluto” ya que “todo pasó tan rápido” que no se le cruzó por la cabeza que “tenía que llevarlo al veterinario”. “Me tomó de 30 segundos a un minuto percatarme de que estaba siendo una estúpida y lo levanté, descubriendo que era de plástico“, añadió.

“Ni bien me calmé llamé a mi mamá para contarle que realmente creí que a ‘Lenny’ se le había caído la nariz mientras jugábamos, ya que el perro es de las dos, pero ella simplemente echó a reír y me dijo que era una idiota”, bromeó la joven, que no puede creer el impacto que tuvo su historia en las redes sociales, al punto de traspasar fronteras.

“A la mayoría de personas les pareció algo sumamente divertido y la forma cómo describí la historia lo hizo sonar dramático pero gracioso. Otros señalaron que entienden que me haya asustado por un minuto porque el objeto realmente se parece mucho a la nariz de mi perro”, finalizó.