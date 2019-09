► El cambio de forma de una extraña criatura que habita las profundidades de los océanos frente a unos científicos



Envejecer es parte del ciclo de la vida pero los conocidos como los “años dorados” no son para tirarse al abandono. En Corea del Sur, por ejemplo, una discoteca diurna para mayores de 65 años les da a las personas de la tercera edad una nueva forma de disfrutar la vida a través de la música, el baile y la grata compañía.

Este evento es el primero de su tipo organizado por el gobierno local de Seúl que apunta a combatir la soledad y el pobre estado de salud en el que se encuentran sus ancianos. Y no es para menos ya que se ha comprobado que la población surcoreana está envejeciendo más rápido que la de cualquier otro país desarrollado.

Según la revista Scientific American, varios estudios demostraron que la música afecta positivamente las áreas de placer y recompensas del cuerpo, como la corteza orbitofrontal (ubicada detrás de los ojos), así como la región media del encéfalo llamado núcleo estriado. La activación de estas áreas concuerda con cuánto disfrutamos de una canción en particular.

Moverse al ritmo de la música también es una excelente forma de estar activo y ejercitarse en el proceso. Los corredores tienen listas de reproducción especiales que los impulsa a seguir adelante, más aún cuando empiezan a sentirse cansados durante sus rutinas. Incluso los atletas tienen ciertas canciones para elevarles el ánimo antes de un partido.

Sabiendo que la música y el baile también ofrecen una variedad de beneficios para la salud del cuerpo, mente y alma, los adultos mayores de Corea del Sur están experimentando de primera mano esta combinación para mejorar exponencialmente la forma cómo ven la vida mientras interactúan con sus contemporáneos.

Y no solo las personas de la tercera edad en Seúl adoran estas discotecas diurnas por los beneficios a su salud, sino también por las recompensas sociales. Un informe en video de la cadena BBC, que se volvió viral tras ser compartido en YouTube, muestra a varios adultos mayores disfrutando de una fiesta a todo dar en un ambiente controlado.

“Tenía dolores de espalda y en las piernas pero cuando comienza a sonar la música, mi cuerpo está inmerso en ella y todo mi dolor desaparece. Estoy lleno de energía por dos o tres días después de esto. ¡No es broma! ¡De hecho me deshice de mis suplementos y medicinas!”, señaló un sexagenario en diálogo con la BBC.

Otro fiestero de la tercera edad contó algo que le pareció inverosímil cuando empezó a asistir a estos eventos. “Algunos no son capaces de caminar al principio, pero después de venir por un tiempo los he visto arrojar sus bastones a un lado y echar a correr”, agregó. Esta clase de testimonios no solamente son compartidos por el público varonil.

Una adorable anciana aseguró que el club es “como medicina” para ella, ya que siente que su cuerpo se cura y su rostro se ilumina con cada una de las sesiones de baile temáticas que preparan en este centro de bienestar para el adulto mayor. Una que se pudo apreciar en el video de YouTube de la BBC fue una fiesta de máscaras con anillos y cintas centelleantes.

Dosun Lee, director del mencionado lugar, le dijo a la BBC que algunos bailes tienen ciertas reglas o coreografías, pero los adultos mayores de las discotecas diurnas pueden bailar como deseen. Siempre y cuando estén en movimiento, los fiesteros de la tercera edad pasan un buen rato y se vuelven más saludables al mismo tiempo.

“No hay un lugar como este en el mundo. Espero que esto se haga conocido en todo el planeta para que cada persona mayor pueda ser feliz y sanarse”, precisó un adulto mayor que contó a la mencionada televisora que solía quedarse solo en casa todo el tiempo pero gracias a este club de baile para ancianos, ahora tiene una mejor vida social… y hasta una novia.

“Muchas personas han muerto solas últimamente. Cuando la gente mayor se queda sola en casa, se sienten fatigados, duermen bastante y no dejan de enfermarse. Pero cuando vienen aquí, hacen amigos y les pasan cosas buenas”, comentó por su parte Younghui Lim, organizadora de estos concurridos eventos.

Lo que vienen haciendo en Corea del Sur es una clara muestra de que el baile no es algo solo para los jóvenes. Los beneficios a la salud que están alcanzando son impresionantes y las sonrisas en los rostros de los adultos mayores son indicadores de que esta iniciativa debe ser replicada en el resto de países del mundo.