¿Qué harías si encuentras 7,000 dólares en efectivos dentro del bolsillo de una prenda de vestir? ¿Se los devolverías a su verdadero dueño o te los quedarías? Esa sin duda es una difícil posición en la cual encontrarse, especialmente en estas épocas de recesión; sin embargo, una mujer que trabaja en una tienda de ropa de segunda mano en Estados Unidos hizo lo correcto cuando la situación lo ameritaba y su historia compartida en YouTube dejó a más de uno boquiabierto.

Jennifer Kimes integra el personal de Plato’s Closet, que se especializa en comercializar prendas de vestir usadas, en la ciudad de Valparaiso, en Indiana. Durante los dos años que lleva en dicho lugar, ella asegura que ha encontrado toda clase de objetos olvidados en los bolsillos de las chamarras y pantalones como goma de mascar, fotos, listas de compras pero nada comparado a su reciente increíble hallazgo.

Al revisar una chaqueta que un hombre llevó a su tienda para venderla, Jennifer metió su mano en uno de los bolsillos y sintió algo en el interior. Era un enorme fajo de billetes, 7,000 dólares para ser efectivos. El rollo de efectivo consistía en billetes de 20 y 100 dólares. Sin duda, una fuerte suma de dinero que sería capaz de arreglarle la vida a cualquiera pero, ¿cuál fue la decisión que tomó Jennifer?

En el video compartido en YouTube por la televisora ABC 7 Chicago revelaron que lo que la mujer hizo después de encontrar el “tesoro perdido” fue guardarlo en un lugar seguro en la caja registradora del establecimiento y llamar a su jefa Tammy Wendland para informarle de lo ocurrido. “Me asusté, me puso nerviosa. Todos quieren tener esa cantidad de dinero pero no me pertenecía, así que no emocioné mucho al respecto”, precisó.

En un principio, la jefa de Jennifer no podía creer lo que su colaboradora acababa de contarle, de que había hallado una “fuerte suma de dinero” y debían ubicar a la persona que les vendió la chaqueta en la que se encontraba. “Se trata de integridad. Cuando uno trabaja con cosas como esta, tienes que asegurarte de ser honesto y hacer lo correcto”, dijo Wendland, que felicitó a su colaboradora por su buena acción.

Cuando se contactaron con el propietario original de la prenda de vestir, éste admitió que había ocultado el efectivo pero que no recordaba dónde. Se mostró extremadamente agradecido con el personal de la tienda por su noble gesto y, si bien no hubo una recompensa por devolverle el dinero, tanto Jennifer como su jefa sabían que lo único que importaba era hacer lo correcto.

“Hacer lo correcto es gratificante, hablando de forma intrínseca. Te hace sentir bien en tu interior y no hay nada más especial que eso”, reflexionó Wendland. Sin duda, una buena acción que merece ser aplaudida y que nos deja una gran lección: si piensas vender o donar tu ropa, asegúrate de revisar los bolsillos primero ya que podrías pasar por alto un cuantioso tesoro como el de esta historia viral de YouTube.