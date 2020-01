¿Qué harías si encontraras más de 43 mil dólares? Todos sabemos lo difícil que puede ser para alguien promedio salir adelante económicamente, por lo que toparse con esta cantidad de dinero de casualidad no es motivo de broma.

¿Saldarías todas (o la mayor parte de) tus deudas? ¿Pagarías la inicial de una casa? ¿Llevarías a tu pareja a unas vacaciones soñadas en cualquier parte del mundo? Estas y muchas preguntas más aflorarían en la cabeza de cualquiera que tuviera la suerte de hallar dicha suma.

Pero, ¿qué pensarías si te contáramos que alguien encontró 43,170 dólares y los devolvió casi de inmediato? Pues eso fue precisamente lo que hizo un hombre de Estados Unidos llamado Howard Kirby al descubrir varios fajos de billetes en un sofá usado que acababa de comprar.

Con la intención de amoblar un ambiente de su casa, este padre de familia de Owosso, Michigan, compró el mueble más bonito que pudo encontrar en Habitat for Humanity ReStore, una tienda que acepta donaciones y las vende con grandes descuentos.

Howard visitó el negocio y halló justamente lo que buscaba pagando la módica suma de 70 dólares. Al llevarse el mueble a casa, se percató de que algo no andaba bien con su reciente adquisición ya que se sentía muy incómodo al sentarse sobre ella.

Después de unas semanas usándolo, Kirby descubrió un bulto en el revestimiento inferior del cojín para los pies y cuando su nuera se ofreció a ver qué es lo que era, se llevó una enorme sorpresa: había una caja negra grande que contenía los 43,170 dólares en efectivo.

Al no estar seguro de qué hacer con esta cantidad de dinero, lo primero que se le vino a la mente fue pagar lo que debía por su casa y reparar su tejado pero sabía que hacer eso con un dinero que no le pertenecía no sería lo correcto.

Con más dudas que certezas, Howard pidió asesoría legal a un abogado y se enteró que los 43,170 dólares eran suyos y tenía derecho de poder gastarlos en lo que quisiera. Pese a ello, todavía seguía sintiendo que no era lo correcto.

Fue así que volvió a la tienda donde había comprado el sofá y les explicó la situación a los encargados, que contactaron a la familia que lo donó y les pidió que vinieran a conocer a Howard. Naturalmente, este último les devolvió el dinero que sentía era de ellos.

La familia que donó el sofá se sintió increíblemente agradecida por su honestidad y amabilidad. Posteriormente se reveló que el mueble le pertenecía a su abuelo, que había muerto hacía un año y decidieron regalarlo al no encontrar un comprador.

De hecho, la familia contó que antes de animarse a donar el sofá del abuelo, se les ocurrió la idea de tirarlo a la basura sin saber que la gran cantidad de dinero que ocultaba en su interior. Afortunadamente, el mueble acabó en manos de un buen samaritano que hizo lo correcto.

Y como toda buena acción merece ser recompensada, al conocerse su historia, una empresa local donó a Kirby los materiales que necesitaba para reparar su tejado, un contratista se ofreció a hacerle el trabajo gratis y el Internet recaudó algo dinero por su honesto gesto.

Al final, el protagonista de esta increíble historia –que se volvió viral en YouTube– consiguió lo que planeaba hacer si se hubiera quedado con el dinero excepto que, de esta manera, obtuvo la paz mental que buscaba al hacer lo correcto.

