Si bien las historias con finales felices son las que más abunda en esta página, existen algunas tan trágicas y emocionalmente profundas que son difíciles de ignorar como una ocurrida en Nueva Zelanda, que nos deja una importante lección sobre las terribles consecuencias de conducir de forma imprudente.

Los primeros días del 2020 fueron unos de los más trágicos de su historia para la familia Alexander cuando dos de sus hijas adolescentes perdieron la vida en un accidente automovilístico; sin embargo, una de ellas envió un premonitorio mensaje de texto que se haría realidad horas más tarde.

“Amiga, voy a morir esta noche” se leía en el SMS que Tayla envió minutos antes del accidente, reportó el portal stuff.co.nz. Medios locales informaron que Tayla y su hermana Sunmara iban acompañadas de otro joven de 19 años a bordo del vehículo, que había sido conducido de forma temeraria por las carreteras de la ciudad neozelandesa de Port Hills.

“Jamás me habían llevado a pasear en auto tan rápido por Port Hills”, decía el siguiente mensaje que Tayla envió al sorprendido destinario del mortal mensaje premonitorio. Unos minutos después, ocurrió la tragedia: Tayla murió de forma instantánea el lugar mientras su hermana Sunmara resultó herida de gravedad.

Tayla, en la izquierda, murió en el lugar del accidente mientras Sunmara​ sufrió quemaduras graves y fue llevada al Hospital Middlemore, donde falleció dos semanas después de los hechos. (Foto: Tom Kitchin/Stuff)

Lamentablemente, Sunmara sucumbió ante las heridas críticas y graves quemaduras que sufrió y su vida se apagó pocos días después del 31 de diciembre, fecha de su cumpleaños número 15. Jason Alexander, padre de las víctimas mortales, estaba completamente destrozado por este inesperado giro de los acontecimientos.

“Obviamente, solo puedo imaginar lo asustadas que estaban mis niñas, pero la ira no resolverá nada y [conductor] también era muy joven. Tenía a bordo a dos hermosas chicas y quería impresionarlas. Simplemente me arrebataron todo lo que tenía”, dijo Alexander, visiblemente afectado por sus irreparables pérdidas.

Pese a ello, el devastado padre de familia perdonó al joven responsable del accidente automovilístico y dio un ejemplo de cordura humanista que pocos pueden tratar de comprender. “Lo perdono, era un chiquillo. Sentir ira u odio hacia él no cambiará nada, no me traerá de vuelta a Tayla y Sunmara”, añadió. La historia fue subida a YouTube y se volvió viral.

En posteriores declaraciones a los medios de comunicación neozelandeses, Alexander insistió aún más en el punto de conducir con seguridad y aconsejó a los jóvenes que evitaran alardear en las carreteras. “Sunmara sufrió bastante pero esperamos que no haya sido en vano. Me encantaría ver ese camino debidamente señalizado y con más barreras levantadas”, finalizó.

