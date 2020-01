No hay peor tragedia para un padre que tener que enterrar a un hijo. Sobrellevar su muerte representa uno de los mayores retos que podemos afrontar en nuestras vidas, más aún si la familia es muy unida como en el caso de una mujer en Dinamarca que sufrió la irreparable pérdida de su hijo mayor.

Niels Paulsen, de tan solo 24 años, era el primogénito de Yvonne Lund Møller Peterson y el mayor de tres hermanos. En su funeral, el menor de sus hermanos dio un paso al frente y le rindió un sentido homenaje en frente de todos los presentes que acudieron a darle el último adiós, que quedó grabado en video y conmovió a más de uno en YouTube.

Acompañada de su padre, la hija de Yvonne dedicó unas amorosas palabras a su hermano mayor en el funeral y, acto seguido, su otro hermano honró su memoria a través del poder de la música al entonar la canción ‘You Raise Me Up’ de Josh Groban, acompañado de un tecladista desde la parte de atrás de la iglesia.

Si bien sabía que sería un difícil momento, el hermano menor de Niels tenía a sus seres queridos muy cerca para ayudarlo si la ocasión lo requería. Comenzó tembloroso, como era de esperarse, pero siguió cantando mientras un deudo le demostraba su apoyo dándole palmadas en la espalda suavemente.

Mientras el hermano menor de Niels cantaba para él, los sollozos no dejaban de escucharse en toda la iglesia. La primera estrofa la cantó tal como había sido escrita, pero luego hizo suyo el tema, como se aprecia en un video lleno de emotividad compartido en YouTube . Yvonne explicó que su hijo menor cambió parte de la letra para dedicársela a su fallecido hermano.

La letra cambiada incluía la frase “no hay vida, no hay vida sin ti hermano mío” y “siempre estuvimos el uno para el otro, ahora te has ido…”. Pese a que pudo mantener la compostura, los deudos no y empezaron a llorar desconsoladamente. Definitivamente el joven hizo que Niels se sintiera orgulloso de él al “cantarle directo al cielo”, como lo describió su madre.

El hermano menor de Niels pudo terminar su tributo sin dejarse abrumar por la tristeza, dejando una conmovedora escena de lo que significa realmente el amor fraternal. La forma cómo los que lo sobreviven lloran su pérdida demuestra el ejemplo para sus hermanos que fue en vida y su recuerdo perdurará en la memoria de todos sus seres queridos.