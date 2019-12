Ha pasado más de 40 años desde que se estrenó “Grease” y qué duda cabe que esta película marcó una época maravillosa para todos los que la han visto, y aunque transcurra el tiempo es de esos filmes que jamás pasará de moda.

Esta película, también llamada “Vaselina” o “Brillantina” en otros países, está ambientada en los años 50 en la que los protagonistas John Travolta y Olivia Newton-John, quienes interpretan a Danny y Sandy, respectivamente, viven una historia de amor llena de música y diversión.

“Grease” fue un rotundo éxito y consolidó la carrera de varios artistas principales y secundarios, pero ¿qué ha sido de cada uno de ellos? A continuación, te lo contamos:

Danny y Sandy se conocen durante el verano y al despedirse ninguno de los dos piensa en que se vayan a ver de nuevo. (Foto: Paramount Pictures)

OLIVIA NEWTON-JOHN - SANDY

Olivia Newton-John, de 71 años, saltó a la fama tras interpretar a Sandy en “Grease”. Aunque luego de su paso por Hollywood decidió por la música y el espectáculo. Su carrera musical alcanzó la fama con la exitosa canción “Physical”, que se mantuvo por 10 semanas en la cima de las listas de Billboard en 1981.

En cuanto a su vida persona se casó en los años 80 y mantuvo una relación con Patrick McDermott, un operador de cámara que desapareció sin dejar rastro y tras haberlo dado por muerto apareció de un momento a otro. En los años 90 se enfrentó a un cáncer de mama y tras superarlo, le apareció un tumor en la parte baja de la espalda. En 2018, la australiana reveló que fue diagnosticada con un cáncer por tercera vez.

JOHN TRAVOLTA - DANNY

John Travolta, de 65 años, interpretó a Danny Zuko, aquel muchacho que se la pasaba peinándose constantemente y profundamente enamorado de Sandy. Este actor se convirtió en uno de los más importantes de Hollywood y aunque antes de “Grease” ya era conocido por su papel de Tony Manero en el filme “Fiebre de sábado por la noche”, su camino en el mundo de la actuación continuó.

Si bien su éxito declinó en los años ochenta, resurgió en los noventa protagonizando exitosas películas como “Pulp Fiction”(1994), “Face/Off” (1997), “Swordfish” (2001) y “Hairspray” (2007).

STOCKARD CHANNING - RIZZO

Antes de ser elegida para integrar el elenco de “Grease”, Stockard Channing ya había participado en Broadway. Ella es recordada como la que más fuerza y un genio fuerte tenía en el filme.

La actriz estadounidense de 75 años fue nominada a los premios Oscar y Globos de Oro, ganadora de tres premios Emmy y un Premio Tony. Aunque su paso por el mundo del cine es extenso, se consolidó con el papel de Primera Dama, Abbey Bartlet, en la serie “El ala oeste de la Casa Blanca”. Además, ha trabajado en multitud de obras de teatro y musicales, destacando su papel en el musical de “Mamma Mía”.

DIDI CONN - FRENCHIE

Didi Conn, de 64 años, interpretó a Frenchy, la chica dulce y bondadosa. La actriz comenzó su carrera en la década de los setenta actuando en varias series de televisión. En 1977 protagonizó la película “You Light Up My Life”. En 1978 en el musical “Grease”. En 1981 protagonizó el cortometraje “Violet”, el mismo año se integró al elenco de la serie de televisión “Benson”. En 1982 actuó en “Grease 2”, donde interpretó de nuevo a Frenchy. Ella actuó en varias películas y series de televisión.

Se casó con un hombre llamado Frankie Conn, de quien se divorció al poco tiempo. En 1984 se casó con el compositor David Shire con el cual tiene un hijo llamado Danny.

Grease fue nominada al Óscar 1978 a la mejor canción por "Hopelessly Devoted to You" (compuesta por John Farrar). (Foto: Paramount Pictures)

JAMIE DONNELLY - JAN

Antes de Grease, Jamie Donnelly, de 72 años, integró el elenco original del “Rocky Horror Show” en Broadway y desde “Grease”, que protagonizó cuando tenía 30 años, tuvo algunos papeles en series de televisión como “Monk” y la película “Black Mass” (2015).

En el tema personal, ella está casada con Stephen Foreman con el que tiene dos hijos que nacieron en 1988 y 1990.

BARRY PEARL – DOODY

Barry Pearl, de 69 años, comenzó su carrera como actor en 1969 en el filme “The Adventures of the Prince and the Pauper”. En 1978 actuó en la película musical “Grease”.

Él actuó en varias películas y series de televisión como “Alfred Hitchcock Presents”, “Growing Pains”, “Murder”, “She Wrote y Beverly Hills”, “90210”, entre otras; también ha actuado en teatro. Se casó en 2001 con Heather Brown.

MICHAEL TUCCI - SONNY

Después del éxito que tuvo “Grease”, Michael Tucci, actualmente de 73 años, interpretó a Norman Briggs en “Diagnosis: Murder” junto a Dick Van Dyke desde 1993 hasta 1997.

También ha participado en películas como “Blow”, “Mimic 2”, entre otras. Asimismo, ha actuado en papeles importantes en varias series de televisión como “It's Garry Shandling's Show”, “Flying Blind”, entre otras. Él y su esposa Kathleen tienen dos hijas, Kate y Kelly.

JEFF CONAWAY / KENICKIE

Jeff Conaway interpretó a Kenickie, el mejor amigo de Danny. Tras “Grease” participó en las series de televisión “Taxi” y “Babylon 5”. Durante el rodaje conoció a la hermana de Olivia Newton-John, Rona Newton-John, con la que se casó en 1980, pero se divorció de ella cinco años después.

En 2008 participó en el reality show “Celebrity Rehab with Dr. Drew”, en el que hizo pública su adicción al alcohol y la cocaína, el actor afirmó que su adicción era para buscar un refugio a los abusos sexuales que sufrió en su niñez. Murió en 2011 a los 60 años de una hemorragia cerebral provocada por una sobredosis de calmantes.

Grease recibió el Premio a la mejor película en los Golden Screen alemanes 1979. (Foto: Paramount Pictures)

ANNETTE CHARLES - CHA CHA

Annette Charles interpretó en “Grease” a Cha Cha, la rival en la pista de baile de Olivia Newton-John. Aunque durante el filme se la veía a menudo apoyándose en coches, aparentemente para mostrar una postura sexy, lo cierto es que intentaba sobrellevar los dolores que le producía un embarazo ectópico.

Abandonó la interpretación y murió en el año 2011, víctima de un cáncer de pulmón, pese a que jamás probó un cigarrillo.

DENNIS CLEVELAND STEWART - CARA DE CRÁTER

Dennis Stewart, más conocido como Cara de cráter en “Grease”, era el chico malo de la película, pues era el líder de la banda Los Escorpiones. Volvió a interpretar el papel de líder de los Motoristas en “Grease 2” (1982). Apareció también como bailarín en “The Beatles' Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band”. Era abiertamente homosexual.

A él se le diagnosticó VIH en 1993 y fallece a consecuencia de complicaciones relacionadas con la enfermedad al año siguientes a los 46 años.

KELLY WARD - ROGER “PUTZIE”

Kelly Ward, de 63 años, comenzó como actor en 1976 en el filme televisivo “The Boy in the Plastic Bubble”. En 1978 actuó en la película musical “Grease”, en la que interpretó a Roger “Putzie”. En 1980 actuó en la película “The Big Red One”.

Ha escrito varios episodios de las series de televisión “Challenge of the GoBots”, “The Completely Mental Misadventures of Ed Grimley”, entre otras. Además, ha trabajado también como escritor, productor y director en varias series de televisión. Se casó con Annette Foster en 1977, con la que tiene tres hijos. Es hermano del también actor Kirby Ward.

DINAH MANOFF - MARTINA “MARTY” MARASCHINO

Dinah Manoff, actualmente de 61 años, empezó a actuar en varias series de televisión durante la década de los setenta. En “Grease” interpretó el papel de Marty Maraschino. Luego, en 1980 actuó en la película “Ordinary People”, participó en varias series de televisión y en varias producciones de Broadway, ganó el Tony Award en 1980 por su actuación en la producción de Broadway: “I Ought to be in Pictures”.

En 1988 interpretó a Maggie Peterson en la película de terror “Child's Play”, el mismo año se integró al elenco de la serie de televisión “Empty Nest”, actuó en dicha serie de 1988 a 1995, donde interpretó el papel de Carol Weston. En 1990 integró el elenco de la película “Welcome Home”. En el 2003 protagonizó el telefilm “A Carol Christmas” y en 2008 en el filme “Bart Got a Room”. Se casó con Arthur Mortell en 1984, con el cual tiene tres hijos.

JOAN BLONDELL - VI

Joan Blondell fue Vi en “Grease”, la película que llegó al final de una carrera plagada de papeles de rubia sexy. Fue una actriz fundamental para la Warner Bros en la época anterior al Código Hays, e intervino en más de 100 películas para el cine y la televisión.

Murió de leucemia el 25 de diciembre de 1979, a los 73 años. Un año después del estreno de la película que interpretaron Travolta y Newton-John.