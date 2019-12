Algunos de los integrantes del clan Kardashian-Jenner son estrellas desde el nacimiento, es decir, los menores hijos del clan. En este caso, Stormi Webster se adueñó de las redes de su mamá, la billonaria Kylie Jenner.

Esta vez, la experta en belleza compartió un video de su hija de 22 meses jugando con uno de sus labiales líquido de su marca Kylie Cosmetics, y es fácilmente uno de los más adorables que podrás ver de la pequeña.

El clip, que primero subió a sus historias y de ahí lo puso como publicación, muestra a Stormi pintándose los labios, la barbilla y los dientes con uno de sus lipstick. Conforme con su trabajo, se aprecia a la pequeña mirándose al espejo y diciendo “Feliz". Ante este derroche de ternura, Kylie le pregunta "¿Eres feliz?, y la pequeña vuelve a decir “feliz”.

Si bien todo su embarazo Kylie lo mantuvo en secreto, a penas nació “Stormaloo” como le dicen a la pequeña, sus redes se llenaron de fotos de ella. Esta vez, la empresaria enterneció a todos sus seguidores con este video de su hija en el que sin duda se puede ver que está siguiendo sus pasos. En menos de una semana ya cuenta con más de 23 millones de reproducciones.

Amigos y fanáticos no dudaron en comentar que la pequeña está siguiendo sus pasos. Uno de ellos fue Ariel Tejada, amigo y maquillador de la menor de las Jenner, que comentó: “No puedo, oh por Dios. Ella (stormi) está segura que es tu hija. No puedo esperar a ver su primera sesión de maquillaje”. Sofia Richie, novia de Scott Disick y mejor amiga de Kylie, también comentó: “Extraño esa pequeña risa”, haciendo alusión a las carcajadas que se da la hija de la estrella con Travis Scott.