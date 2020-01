Muchos iniciaron 2020 relajándose al máximo. Entre los famosos que han hecho esto se encuentra la cantante Dua Lipa, quien puso en línea diverso material en su cuenta de Instagram que llamó la atención de más de uno.

Por ejemplo, tenemos una foto en la que la artista británica aparece sin mostrar mayores preocupaciones.

La sugerente imagen, que subimos a continuación, no tardó demasiado en hacerse viral en distintas plataformas sociales.

(@dualipa)

En otras fotos, Dua Lipa sale disfrutando del sol junto a varias personas. La joven intérprete de “New Rules”, “Swan Song” y la apoteósica “Don’t Start Now” no fue a una playa, sino a una piscina.

En caso no hayas visto las fotos, que han acumulado una buena cantidad de likes en Instagram, te las dejamos aquí. No, no tienes que agradecernos.