No hay publicación de Jennifer Lopez en redes sociales que no cause gran revuelo y conquiste a sus incondicionales fans. Ya sea junto a su novio Alex Rodríguez, ensayando para un concierto, promocionando sus negocios o desde la intimidad de su habitación, la cantante sabe muy bien cómo ganarse millones de ‘me gusta’ en Instagram. Esta vez demostró que un cambio de look es capaz de volverla mucho más sensual y terminó enamorando a millones.

Y es que la estadounidense se lució más atrevida que nunca y compartió un video en el que aparece con una bata de baño y su belleza se roba toda la atención. Si bien en esta ocasión no hay prendas ceñidas al cuerpo, bikinis o transparencias, sí hay una modificación en su apariencia, la misma que no pasó desapercibida.

Jennifer Lopez se mostró en Instagram con el cabello totalmente rizado que, junto al maquillaje elegido, la hace lucir aún más hermosa de lo que es.

Hace unos días, la también actriz usó su cuenta personal para compartir una imagen de infarto junto a su novio Alex Rodríguez. Ambos aparecen en la cama de un dormitorio para anunciar la colaboración que hicieron con una importante firma para tener nuevos diseños de lentes de sol que estarán disponibles para estas fiestas de Navidad.

Nominación especial

El sensual video de Jennifer Lopez en Instagram fue compartido poco antes de conocerse que figura como candidata en una de las categorías de los premios Movies for Grownups a cargo de la organización para jubilados AARP. Estos son diseñados para recompensar a aquellas películas que resuenan con los espectadores mayores y luchan contra la discriminación por edad en la industria del cine.

Jennifer Lopez, nominada por su trabajo en “Hustlers” (“Estafadoras de Wall Street”), se disputará el premio a la mejor actriz de reparto con Laura Dern (“Marriage Story”), Nicole Kidman (“Bombshell”), Maggie Smith (“Downton Abbey”) y Zhao Shuzhen (“The Farewell”).

Tony Danza será el anfitrión de la ceremonia, que se transmitirá en vivo por PBS el 19 de enero desde el Beverly Wilshire en Beverly Hills, California. Annette Bening recibirá un premio a la trayectoria.