Kendall Jenner es vista por miles de personas en el mundo como alguien que tiene un completo desinterés en cultivar pasatiempos culturales debido al ostentoso estilo de vida que lleva, el cual ha sido blanco más de una vez de reportajes en medios especializados.

Dicha idea está totalmente lejos de la realidad. La musa de las pasarelas ha dejado en claro en varias oportunidades que gusta de, por ejemplo, leer en sus ratos libres.

¿Cómo así? Descuida, a continuación lo vamos a detallar.

RATÓN DE BIBLIOTECA

En primer lugar debemos remontarnos al 6 de noviembre del año pasado. Ese día, Kendall Jenner compartió en Instagram Stories los nombres de los libros que pensaba leer.

Su amiga y agente Ashleah Gonzalez fue la encargada de recomendarle diferentes publicaciones. Estas eran Fariha Róisín (How to Cure a Ghost, 2019), Chelsea Hodson (Tonight I’m Someone Else, 2018), Lang Leav (Sea of Strangers, 2018), Amparo Dávila (El huésped y otros relatos siniestros, 2018), Darcie Wilder (Literally Show Me a Healthy Person, 2017), Leonora Carrington (The Complete Stories of Leonora Carrington, 2017), Melissa Broder (So Sad Today, 2016), Lydia Davis (Can’t and Won’t, 2013) y Eve Babitz (Black Swans, 1993).

Luego de eso, Kendall Jenner fue ‘cazada’ por los paparazzi cuando se encontraba leyendo “Tonight I’m Someone Else” en un yate. Las imágenes aparecieron en diferentes portales de farándula.

Hay que señalar que las ventas de los libros que mostró la joven en Instagram Stories se vieron incrementadas casi al instante.

Por todo lo mencionado, W Magazine apodó a la celebridad como la “santa patrona de la literatura alternativa”. Curiosamente, ella ha indicado que le gustan más los libros de autoayuda.

De igual manera, Kendall Jenner dijo que lee menos de lo que le gustaría, realizando esta actividad solo cuando su apretada agenda se lo permite.