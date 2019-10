Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian, se separó de Travis Scott, así informaron distintos medios estadounidenses. Al parecer tras dos años de relación y una hija la joven empresaria y el rapero habrían decidido darse un tiempo.

"Se están tomando un tiempo, pero no han terminado", le dijo a People una fuente cercana a Jenner. "Todavía tienen algunos problemas de confianza, pero sus problemas han surgido más del estrés de sus estilos de vida".

Para sus fans, que la socialité acudiera a la boda de Justin Bieber y Hailey Baldwin acompañada solo por Stormi, confirma los rumores de su separación. La última fue que fueron vistos juntos fue en el estreno del documental de Scott en Netflix, “Travis Scott: Look Mom I Can Fly”, el 28 de agosto.

La relación de Kylie Jenner y Travis Scott empezó en 2017 (Foto: Instagram)

Aunque la pareja no ha confirmado su nada al respecto, según la fuente de E! News, la prioridad de ambos es el bienestar de Stormi, por lo que Travis Scott ha decidido quedarse en su casa de Beverly Hills, mientras que Kylie Jenner no ha puesto ningún impedimento para que vea a la pequeña. "Por ahora, el estado de su relación es... complicado, pero solteros", apunta la fuente.

Pero ¿Cómo empezó este romance? ¿Cómo se conocieron Kylie Jenner y Travis Scott?

LA HISTORIA DE KYLIE JENNER Y TRAVIS SCOTT

Tras terminar su relación con el también rapero Tyga, Jenner empezó a salir con Scott en 2017, a quien conoció en el Festival Coachella. La fundadora de Kylie Cosmetics y Travis hicieron su debut como pareja en la portada de la revista GQ, y habalron sobre su romance.

“Coachella fue una de las paradas de su gira. Entonces él dijo, ‘Voy a volver de gira, ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque obviamente nos gustamos el uno al otro. Y yo estaba como, ‘Supongo que iré contigo? Me subí al autobús, y luego manejamos hacia el atardecer. Hice toda la gira con él”, contó Jenner a la revista.

“Toda mi familia sabe que hago lo que quiero. He sido así toda mi vida. No le respondo a nadie. Vivo bajo mis propios términos, así que nos fuimos juntos. Tuvimos mucho tiempo libre. Fue orgánico. Íbamos a ciudades al azar. Pudimos ser nosotros mismos. Si hubiésemos estado en L.A. hubiese sido diferente. Todo pasa por una razón. No salíamos como ‘Kylie y Trav’. Estábamos en Cleveland y ya, caminando en las calles por horas. Nos íbamos a caminar y nadie nos molestaba“, contó Kylie.

Producto de esta relación, el 1 de febrero de 2018, dio a luz a una niña llamada Stormi Webster, quien desde su nacimiento se convirtió en una celebridad.

En el transcurso de su relación, Jenner y Scott han alimentado rumores del compromiso e incluso de matrimonio, ya a menudo se referían el uno a otro como "esposos". Incluso en mayo pasado, Kylie dejó ver un anillo en su dedo en un video en Instagram, y en julio, una fuente le dijo a People: "Kylie está muy feliz con su vida. Ella y Travis están discutiendo el matrimonio".

Para celebrar el cumpleaños número 29 del rapero, Kylie se compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje, en el que también le hacia una petición muye especial: otro bebé. “Verte evolucionar en el compañero, amigo, hijo y padre que eres hoy me llena de satisfacción. Mi verdadero mejor amigo y esposo en una misma persona. Te amo y estoy muy orgullosa de ti. Feliz, feliz cumpleaños”, se lee como parte del texto.

Sin embargo, después de dos años su historia parece llegar a su fin.