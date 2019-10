Con tres temporadas en Netflix y una por estrenarse, “La casa de papel” es una de las series más exitosas a nivel internacional, lo que por supuesto, también convierte a los miembros de su elenco en figuras reconocidas a nivel mundial. Si bien actores como Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Pedro Alonso y Miguel Herrán son los más populares, Enrique Arce, quien interpreta a ‘Arturito’, también se ha ganado un lugar entre los fans de la serie española.

La vida del actor español de 46 años cambió por completo con “La casa de papel”, ya que su trabajo en esta ficción lo llevó a ser contactado por una de las mejores agencias de representación de Los Angeles y posteriormente trabajar con Woody Allen en Rifkin's festival y con Arnold Schwarzenegger en Terminator: Dark Fate. "Si me lo dicen hace cuatro años, que no tenía dinero ni para comer, no me lo hubiera creído", dijo a Ecoteuve.es.

El año pasado, en una entrevista para Clarín Arce reveló que su peor momento fue entre los 25 y 32 años, debido al alcohol y las drogas. "Era un estudiante muy brillante. No estudiaba demasiado, pero tenía algo muy parecido a la memoria fotográfica. Yo no lo sabía. No es tan común, hay uno de cada 100 niños que la tienen. Pero en un momento dado empezó a diluirse. Si la acompañas de grandes cantidades de alcohol y de drogas, que fue mi caso, se va por completo. Yo tuve una época muy difícil de los 25 a los 32 en la que alcohol tuvo mucho lugar porque no sabía cómo gestionar el éxito. No supe cómo gestionar la fama cuando me llegó con ‘Periodistas’ (una ficción que se emitió en el 2001). No me sentía bien. Tocas fondo y renaces. O te hundes o renaces".

En la segunda temporada de "La casa de papel" Arturito ingresó al Banco de España para hablara con 'Estocolmo' (Foto: Netflix)

Pero tocó fondo en 2014. “Estaba hecho polvo, no trabajaba ni tenía un duro", contó a Ecoteuve.es. Además, sufrió una brutal paliza en Londres, entonces, pidió ayuda divina: "No soy creyente, pero un día entré en una iglesia y dije: 'échame una mano, primo porque ya no me queda nada’".

Fue entonces que surgió la idea de su novela que más tarde se convertiría en película, ‘La grandeza de las cosas sin nombre’. "Desde entonces me guío por la serendipia, por las señales. Y todo se ha puesto en su sitio: las finanzas, el éxito profesional, el amor...".

En la temporada 2 "La casa de papel" Arturito y Denver volvieron a estar frente a frente (Foto: Netflix)

ARTURITO Y “LA CASA DE PAPEL”

Enrique Arce estuvo a punto de rechazar el papel de Arturito en “La casa de papel”, sin embargo, gracias a una señal cambio de opinión. "Acababa de rodar Knightfall y quería irme a EE.UU. para abrir mercado allí. El personaje de Arturo, un tipo asqueroso, no me convencía mucho...", explicó.

"Cuando estaba convencido a decir 'no' a mi representante por teléfono, cantaron el Gordo (lotería española) por la televisión. Y ese fue el 'click' que me llevó a cambiar de decisión. Probablemente, La casa de papel me ha dado más dinero de lo que hubiese ganado con el Gordo".

“Al principio recibía muy mal las críticas, pero ahora ya no me afectan. Creo que Arturito se ha ganado un hueco en el corazón de la gente esta temporada. Es un personaje que, sin ser necesario en la historia, sí lo es para el espectador como alivio cómico. En la cuarta temporada tendrá mayor protagonismo”, aseguro el valenciano.