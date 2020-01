Empezó el año 2020 y es posible que como muchas otras personas te hayas propuesto nuevos retos profesionales y personales para dar inicio a esta etapa. Por supuesto que es el momento perfecto para dejar atrás malos hábitos y abrir paso a nuevos proyectos. En este contexto, se suele elaborar una lista de propósitos para cumplir a lo largo del año.

Algunas personas elaboran sus listas de acuerdo a lo que quieren lograr en el nuevo año: dejar de fumar, hacer ejercicio, perder peso, conseguir el trabajo soñado, son algunos ejemplos. Hacer esto, especialmente a principios de enero, le dará a cada persona una idea más clara de lo que desea lograr los próximos meses.

Seis consejos para lograr tus propósitos de Año Nuevo (Foto: MuyInteresante.es)

Las ideas son muchas, sin embargo los expertos señalan que abandonamos todos esos buenos propósitos casi antes de empezar. Según un estudio de la Universidad de Scranton, compilado por Statistic Brain, solo el 8% de las personas que hicieron sus propósitos de Año Nuevo pudieron cumplir sus objetivos.

Para que no seas parte de ese 92% restante que abandona sus metas para el Año Nuevo 2020, te compartimos seis consejos de la nutricionista y mentor de salud Carla Zaplana para que logres tus nuevos propósitos a lo largo del año.

1. Comparte tus metas con aquellas personas que ves a menudo. Tus amigos te ayudarán a mantenerte firme en tus propósitos. Serán testimonio de tus intenciones: si no lo haces por ti, lo harás por compromiso con ellos.

2. Ponte un objetivo real. No te pongas metas inalcanzables porque fácilmente vas a tirar la toalla y no olvides desglosar tu meta final en los escalones necesarios para llegar a ella. De esa forma, podrás ver y medir tu progreso y verte cada vez más cerca de él.

3. No te obsesiones con el resultado. Enfócate en lo que te ayudará a conseguirlo. Por ejemplo, si tu objetivo es perder peso, no pierdas el tiempo pesándote en la báscula cada mañana e inviértelo en subir y bajar las escaleras, en vez de tomar el ascensor, y asegúrate de salir a correr o ir al gimnasio mínimo 3 veces a la semana.

4. Reduce el tiempo de “activación del esfuerzo”. Está científicamente probado que si reduces el tiempo que conlleva hacer una nueva actividad, serás más propenso a hacerlo. Por ejemplo, Si quieres aprender a tocar el ukelele, déjalo en el comedor o al lado del sofá. Si lo dejas guardado en el armario del estudio, nunca encontrarás el momento.

5. Busca acciones que no requieran de una gran fuerza de voluntad. Por ejemplo, si quieres bajar de peso, no te fuerces a correr cada día en la cinta del gimnasio. En cambio, si te encanta bailar, únete a clases dos veces por semana, verás como mueves el cuerpo y no te saltas ni una. Lo mismo si quieres empezar a comer más vegetales: si no te gustan las espinacas, empieza preparándote un batido verde con tus frutas favoritas más esa hoja verde.

6. Invierte en un guía profesional. Si tu objetivo es tener una mejor organización en tu empresa y ser más productivo, invierte en un buen asesoramiento. Lo mismo si nos referimos a la salud: invierte en un buen nutricionista y/o entrenador personal para que te den las claves hechas a tu medida.

Llegarás a tu objetivo más rápido y con mayor seguridad. Al final, ahorrarás dinero a la larga. Después puedes seguir leyendo libros y artículos al respecto, pero tendrás clara tu dirección.