Si lo has visualizado en cualquier parte de tu res social, es mejor que no seas tentado y no le des click. ¿Te has dado cuenta de esta insólita conversación en Facebook? Muchos de los que estamos en ciertos grupos de la red social de Mark Zuckerberg habrá notado una serie de capturas de chats en donde se lee que una persona pregunta por su futuro. ¿Será cierto?

Si bien muchos de los perfiles que comparten este tipo de conversaciones son falsos, hay ciertas personas que tienden a caer en la trampa y así poner en riesgo sus cuentas.

Pese a las miles de advertencias, ¿por qué tanta gente comparte estas molestas impresiones de pantalla de Facebook, y que gana la gente que crea estas páginas de “Adivino tu futuro”?

Cuando ingresas a estos fanpage y le escribes al administrador, este te responderá lo siguiente: que para que les haga el favor de adivinar el futuro, primero deberán compartir alguna de las conversaciones en mínimo 7 grupos o páginas, y posteriormente esperar su turno para que les diga su suerte.

Esto provoca que miles de incautos publiquen en diversidad de grupos privados las conversaciones provocando un gran spam en la plataforma.

Tras realizar el primer trabajo, el administrador de la página te pasará un código para que le hagas un "depósito" o transferencia bancaria para que así puedas saber "tu futuro". En este paso solo caerán las personas desesperadas.

Según usuarios del portal Reddit aseguran que además de sacar dinero a algún incauto, dichas páginas esperan obtener cientos de miles de seguidores o tal vez millones, para posteriormente vender las páginas o usarlas para promocionar algún producto, aprovechando que juntaron miles de likes con la trampa de las predicciones.

¿SON REALES LAS CONVERSACIONES?

No. Las conversaciones que se comparten son totalmente falsas , armadas por la misma página con distintas cuentas, donde el único objetivo es atraer flujo y al final no responden ninguna predicción.

La web explicandotendencias menciona también que estas páginas realizan conversaciones simuladas, siendo estas las únicas que publican para promocionarse, y las respuestas que dan a las personas reales las hacen bajo el principio de los horóscopos, decir cosas generales, con las que todo el mundo se identifica.