¿Sabes lo que podría hacer con tu cuenta? En los últimos días, el tema del coronavirus es tendencia mundial y en muchos países del mundo se ha obligado a las personas a acatar un periodo de cuarentena para evitar la difusión del covid-19. Pese a ello, se han seguido difundiendo diversidad de falsos mensajes a través de WhatsApp, los mismos que hacen entrar en pánico a gran parte de los ciudadanos.

Con el fin de acabar los rumores y mantener en calma a la población, WhatsApp se ha pronunciado de manera oficial a través de su web, en donde informa sobre lo que tienes que hacer en caso recibas un mensaje con información incorrecta.

La compañía perteneciente a Facebook menciona en su informe que está trabajando para que “te ayude a conectarte con quienes más te importan. Es por eso que compartimos las maneras en que puedes usar WhatsApp para cuidar a amigos y familiares, mantenerte al día con la información oficial más reciente en materia de salud y compartir información con responsabilidad”.

Estas son las recomendaciones que da WhatsApp para enfrentar las noticias falsas. (Foto: WhatsApp)

Asimismo señala que todas las personas que se conecten desde sus casas pueden utilizar videollamadas, llamadas, los chats, grupos, mensajes que se autodestruyan, para así tener una mejor comunicación con nuestros jefes (en caso estemos realizando teletrabajo) o las personas más cercanas.

Un punto importante que WhatsApp hace hincapié es que los usuarios siempre deben buscar fuentes confiables, como la Organización Mundial de la Salud o el ministerio de salud de tu país, para obtener la información y los lineamientos más recientes.

Finalmente mencionan que, al ser una plataforma libre de contenido, debes tener mucho cuidado con la información que recibes. “Considera bien los mensajes. Es posible que no todo lo que te envíen sobre el coronavirus sea correcto. Comprueba los hechos con otras fuentes oficiales confiables. Si no estás seguro de que algo sea cierto, no lo reenvíes”, finaliza.

Cabe precisar que durante la semana se han estado compartiendo en WhatsApp una serie de mensajes supuestamente “oficiales” dadas por el Estado. Recuerda nunca compartirlo, solo así no solo frenarás al coronavirus, sino también evitar el pánico en la población.

Adicional a estas recomendaciones, WhatsApp menciona historias relevantes de su comunidad de usuarios en tiempos de coronavirus.