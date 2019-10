¿Te has percatado que no te llegan las notificaciones de Gmail? En los últimos meses la aplicación de Google, desde donde recibes todos tus correos, no te manda ninguna alerta cada vez que hay un nuevo mensaje en tu bandeja. ¿A qué se debe?

Al parecer una actualización generó que Gmail haga cambios en torno a su sistema de seguridad y privacidad, por tal motivo, también configuró, de manera automática, algunas cosas como la de evitar recibir notificaciones de correos.

Para que todo vuelva a la normalidad, lo primero que debes hacer es ingresar a la aplicación de Gmail.

Para solucionar el inconveniente, deberás ir a los Ajustes de Gmail. (Foto: Google)

Luego nos dirigiremos a los Ajustes. Para abrir los ajustes deberemos pulsar en el botón con las tres líneas en la parte superior izquierda de la pantalla. También podemos hacerlo deslizando de izquierda a derecha desde el borde de la pantalla. Allí pulsamos Ajustes.

Allí seleccionaremos la cuenta de Gmail que nos interese. En caso de que tengas solo una, pues pulsamos sobre la que tenemos.

Dentro de estos ajustes encontraremos el apartado Notificaciones, donde el primer apartado es homónimo: Notificaciones. Si pulsamos allí nos aparecerán tres opciones: Todos, Solo de prioridad alta, Ninguna. Evidentemente, para lo que nosotros necesitamos deberemos pulsar Todos.

Si esto no está funcionando, entonces deberás ir a la configuración de tu dispositivo móvil Android. Para ello tendrás que dirigirte a los Ajustes y allí buscaremos el apartado de Aplicaciones y notificaciones. Allí tendremos que buscar la aplicación de Gmail, entramos en el apartado de Notificaciones y comprobamos que el interruptor de Mostrar notificaciones está activo.

Realizando esos dos pasos, podrás volver a recibir todos los correos electrónicos que llegan a tu mensaje de entrada sin ningún tipo de problema. ¿Lo pruebas?