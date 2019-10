Tener una red Wifi Mesh, lo que significa que puedas instalar varias redes repetidoras en tu hogar, en caso sea demasiada grande y no puedas recibir demasiada señal para todos los rincones de tu hogar

¿Tienes un router demasiado antiguo? Puede que el problema también se encuentre allí. Quizá el fabricante del dispositivo haya lanzado actualizaciones que no llegaron a tu unidad, por lo que actualizar el firmware seguramente mejorará su rendimiento.En todo caso, a veces será necesario actualizar el propio dispositivo hardware comprando otro compatible con las últimas tecnologías, y lo primero que deberías revisar en ese caso es que el router sea compatible no sólo con Wi-Fi 2,4GHz, sino también con Wi-Fi en la banda de 5GHz. No confundir con las redes móviles 5G, ya que en este caso hablamos del Wi-Fi de doble banda.