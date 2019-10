Instagram ha empezado a escalar en los últimos años. Miles de personas que usan Facebook, están también en la red social para fotos, lugar en donde pueden colocar sus imágenes y jugar con ellas añadiéndoles filtros, así como mejorarlas de acuerdo a tus gustos.

Con la finalidad de que te sientas más seguro, la compañía ha lanzado una nueva actualización que está llegando de forma progresiva en todos los smartphones del mundo. Se trata del botón 'Restringir'. ¿De qué se trata?

Con el fin de evitar el acoso o el bullying en las redes sociales como Instagram, la app ha desarrollado un nuevo método para callar a esas personas que comentan con insultos y hasta mofas en una determinada foto.

"Restringir" se llama el nuevo botón de Instagram. (Foto: Captura)

¿Cómo funciona? Tan solo deberás ingresar a una imagen en la que te dejaron un comentario ofensivo. Presiona sobre ella y te aparecerá las opciones para reportar y otra para restringir. Si pulsas la otra sucederá lo siguiente:

Todas las publicaciones que hagas de ahora en adelante podrán ser observadas por la persona que has ‘restringido’; sin embargo, si trata de comentar, tú y los demás usuarios de Instagram no podrán ver lo que escribió.

Lo mejor de todo es que la otra persona nunca se enterará de que lo has restringido en la aplicación. En caso te mande un mensaje, incluso no verá que has leído la notificación o estás conectado.

También es posible restringir a un usuario directamente a través de su página de perfil o desde la pestaña Privacidad en la configuración de Instagram. Y por supuesto, siempre puedes deshacer la restricción.