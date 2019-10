La tecnología nos ha facilitado la vida a todos. Gracias a ella, podemos realizar compras desde la comodidad de nuestra casa o desde cualquier lugar donde nos encontremos y, sobre todo, a cualquier hora del día. Esto, evidentemente, es un beneficio que con el tiempo ha ido mejorando y se han ido agregando opciones para que sea aún más fácil y rápido.

En abril de 2019, la Cámara de Comercio de Lima informó que actualmente 6 millones de peruanos realizan compras por Internet, y que el comercio electrónico crece 10% cada año en el país.

La operación es sencilla: ingresas a la página web donde realizarás la compra, eliges el producto, colocas tus datos y pagas. Ese último paso es el que a muchos aún no le convences, pues piensan que al colocar datos de su tarjeta de débito o crédito pueden ser víctimas de robo de información.

Sin embargo, las compras online ahora son más seguras que hace unos años, gracias a PayPal, una plataforma de pagos segura que nace para erradicar estos miedos y crear una forma fácil y segura de pagar y recibir pagos online sin compartir información financiera. Aunque es conocida, es necesario e importante conocer más sobre esta herramienta útil.

PayPal es un sistema rápido y seguro para enviar y recibir dinero. Opera en casi todo el mundo y soporta transferencias de dinero entre usuarios. (Foto: Pixabay)

¿QUÉ ES PAYPAL?

PayPal es una empresa estadounidense del sector del comercio electrónico, cuyo sistema permite a sus usuarios realizar pagos y transferencias a través de Internet sin compartir la información financiera con el destinatario, con el único requerimiento de que estos dispongan de correo electrónico. Es un sistema rápido y seguro para enviar y recibir dinero. Opera en casi todo el mundo y soporta transferencias de dinero entre usuarios. PayPal sirve como una alternativa electrónica a los métodos de pago tradicionales (cheques y giros postales).

PayPal procesa transacciones para particulares, compradores y vendedores online, sitios de subastas y otros usos comerciales. La mayor parte de sus clientes proviene del sitio de subastas online eBay, compañía que compró PayPal en Octubre de 2002.

Es un método seguro para realizar pagos y transferencias de dinero debido a su tecnología de encriptación SSL de 128 bits para proteger toda la información confidencial. Tras la transacción, el destinatario no recibe datos financieros como el número de tarjeta o cuenta bancaria ni información personal.

Además, ofrece programas de protección, donde el comprador puede pedir la devolución total o parcial de su dinero. La devolución, según la página oficial es de hasta 2500 USD (o equivalente en otra moneda) y cubren problemas de "Artículo no recibido" o "Artículo muy distinto al descrito", incluyendo no solo el precio del artículo sino también los gastos de envío. Cabe mencionar que este tipo de protección solo es válida para determinadas compras donde no se incluyan, por ejemplo, artículos intangibles, servicios, vehículos, etc.

En resumen, PayPal sirve para:

• Pagar las compras realizadas por Internet. • Cobrar las ventas realizadas por Internet. • Enviar y Recibir dinero entre familiares, amigos o particulares.

Con PayPal puedes comprar seguro por Internet. (Foto: Gestión)

¿CÓMO FUNCIONA PAYPAL?

PayPal ofrece gratuitamente el envío de dinero y pagos. El destinatario puede ser cualquier persona o empresa, tenga o no una cuenta PayPal, que tenga un correo electrónico.

Se elige la opción de pago:

• Con tarjeta de Crédito o Débito. • Saldo de la Cuenta PayPal. • Cuenta Bancaria.

PayPal realiza el envío del dinero al instante, sin compartir la información financiera con el destinatario.

El destinatario recibe el mensaje de PayPal sobre los fondos, y tendrá que crear una cuenta PayPal (en caso de no tener una) para poder retirarlos o transferirlos a una cuenta bancaria propia.

¿CÓMO CREAR UNA CUENTA EN PAYPAL?

Crear una cuenta de PayPal es muy sencillo: solo tienes que entrar a su web (https://www.paypal.com) y elegir "Crear una cuenta".

Después tendrás que registrarte en PayPal rellenando el formulario. Acepta los términos de uso y haz clic en "Aceptar y crear cuenta" para continuar.

Primer paso: ingresar a la web y crear tu cuenta. (Foto: Captura: paypal.com)

→ Elige método de pago

A continuación, te aparecerá la opción de pagar con tu cuenta bancaria o con tu tarjeta. Elige la que más te convenga.

→ Introduce tus datos

Una vez elegido nuestro método de pago, llena los datos que PayPal nos pide. Ya sea para asociar tu cuenta bancaria o una tarjeta de crédito o débito que tengas.

Esta será la única vez que tengamos que introducir nuestros datos en PayPal y podremos comprar por Internet sin revelar estos datos, simplemente accediendo a nuestra cuenta de PayPal.

Ingresa datos para asociar tu cuenta bancaria a PayPal. (Foto: Captura: paypal.com)

Luego de introducir los datos, te aparecerá una ventana para confirmar el uso de PayPal en tu cuenta bancaria.

Al hacer clic en "Aceptar", te aparecerá un aviso de PayPal en el que te explica el proceso para validar tu cuenta de PayPal.

Cabe señalar que si pusiste tu cuenta bancaria, PayPal realizará unas pequeñas transferencias a tu cuenta bancaria y, cuando compruebes el extracto, tendrás que introducir la cantidad exacta para confirmar que eres el titular de la cuenta.

Si vinculaste tu tarjeta de débito o crédito a PayPal, podrás empezar a comprar inmediatamente.

Ingresa datos para asociar tu tarjeta a PayPal. (Foto: Captura: paypal.com)

Ojo: tienes que seleccionar tu tarjeta e introducir tus datos.

Después, darle a "Continuar" para vincular tu tarjeta.

→ Verifica tu cuenta

Para verificar tu cuenta tendrás que esperar unos días y, una vez tengas las transferencias de PayPal en tu cuenta, ingresar cuál es la cantidad.

Para ello tendrás que iniciar sesión en tu cuenta de PayPal y seleccionar "Confirmar cuenta bancaria".

Una vez hayas hecho clic en el enlace, tendrás la posibilidad de introducir las cantidades que PayPal ha depositado en tu cuenta y, así, verificarla.

Confirma tu cuenta de PayPal. (Foto: Captura: paypal.com)

Luego de darle clic en “Enviar" aparecerá una pantalla de confirmación y sabremos que nuestra cuenta ya está verificada.

→ Empieza a comprar

Una vez que ya tengas tu cuenta de PayPal verificada, podrás empezar a pagar en las páginas web que tienen la opción de compra a través de este sistema.

Para pagar con PayPal en la página web asociada se abrirá una ventana para iniciar sesión y confirmar el pedido. Solo debes darle aceptar y listo.