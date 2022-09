Ninguna de las versiones no oficiales de WhatsApp, como las APKs: Plus, GB, Fouad, etc., te ofrecerán la misma seguridad que te brinda la aplicación desarrollada por la propia compañía Meta (ex Facebook Company), ya que la protección de datos y la privacidad son sus principales características a pesar de no contar con las novedosas funciones que sus copias sí tienen. En esta oportunidad, desde Perú 21 te explicaremos qué es y para qué sirve el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp.

Se trata de una herramienta de seguridad que no se activa manualmente, significa que al momento de crearte una nueva cuenta y enviar el primer mensaje a cualquiera de tus contactos, automáticamente se estaría generando el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp. Es importante aclarar que las versiones no oficiales de la app, como las que mencionamos anteriormente, no tiene esta importante característica , algo que es muy peligroso y a continuación te explicaremos por qué.

QUÉ ES EL CIFRADO DE EXTREMO A EXTREMO DE WHATSAPP Y PARA QUÉ SIRVE

También conocido como el cifrado de punto a punto, es una herramienta de seguridad que se encarga de cifrar todos los mensajes que envías a través de WhatsApp, en palabras simples, los textos, fotos, videos o cualquier elemento que envíes o recibas por la aplicación, solo tú y la persona con quien chateas serán capaces de ver o escuchar el contenido de lo que se ha compartido, ni la propia aplicación o Google tendrán acceso a esta información.

Básicamente, gracias al cifrado de extremo a extremo, cada mensaje que envías y recibes se asegura con un candado, y solo tú y el destinatario tienen esa llave especial que se necesita para desbloquearlos y leerlos o escucharlos. Como lo dijimos anteriormente, todo esto ocurre de manera automática, no tendrás que activar ninguna configuración para proteger tus mensajes.

CONOCE LAS DIFERENCIAS ENTRE WHATSAPP WEB Y WHATSAPP DESKTOP

WhatsApp Web

Lo abres a través de un navegador web y desde cualquier dispositivo, ya sea celular, tableta, computadora o laptop.

No cuenta con la función de llamadas o videollamadas.

Puedes enviar audios, fotos, videos y archivos multimedia.

No te permite tomar fotos o realizar copias de seguridad, tampoco enviar ubicación en tiempo real o actual.

Tienes acceso a todos los ajustes de privacidad, menos a la configuración de estados.

No eres capaz de archivar chats.

WhatsApp Web te brinda la oportunidad de escoger un tema oscuro y claro.

WhatsApp Desktop