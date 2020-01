¡Ya los puedes tener para compartirlos con todos tus amigos! Tras una serie de discusiones entre algunos participantes y la actriz Danna Paola en pleno programa La Academia, de TV Azteca, la también cantante se ha convertido en viral y ha llegado a popularizar sus frases en algunos stickers de WhatsApp.

¿Qué es lo que pasó? La juez de “La Academia” no permitió que le falten el respeto y, en vivo, puso en su lugar a Gibrán, un participante del reality musical que la insultó junto a Francely, otra concursante, en el detrás de cámara de este show mexicano.

“Tú dime si así no soy culera contigo. No creas que no escucho lo que tú y Francely dicen de mí en La Academia”, fue una de las frases que Paola mencionó en el programa y se ha convertido en un hito en WhatsApp.

Para tener los stickers de Danna Paola primero debes ingresar a este enlace: da clic aquí.

Son más de 12 stickers de WhatsApp de Anna Paola que puedes tener en la app. (Foto: WhatsApp)

Después, dependiendo de tu sistema operativo podrás descargarlos:

Para Android: necesitas instalar ‘sticker maker’ en tu móvil; una vez instalada la app debes presionar ‘añadir a WhatsApp’, al hacerlo te abrirá una nueva ventana con Google Drive; elige tu cuenta de Gmail. Da clic en ‘abrir con Sticker Maker’. Finalmente presiona ‘añadir a mi librería’.

Para iPhone: debes instalar ‘Sticker Maker’, así como ‘Google Drive’ en tu móvil. Luego debes presionar ‘añadir a WhatsApp’, se abrirá una ventana en ‘Google Drive’; da clic en ‘abrir en…’, elige ‘en Sticker Maker’ y finalmente presiona ‘añadir a mi libreta’.

¿Quién es Danna Paola y qué pasó con ella?

El joven artista tuvo la oportunidad de regresar al escenario de “La Academia” luego de tener una semana muy complicada y llevar el titulo del “peor alumno”. Lo que nunca imaginó Gibrán es que Danna Paola le daría una gran sorpresa.

Luego de su interpretación en el concierto de la canción “Calma”, la primera en ofrecer su crítica fue la protagonista de “Élite” , quien al principio se mostró sonriente y le mencionó “es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado”, además de destacar el ser disciplinado y haber prestado atención a las recomendaciones de sus maestros, “para mí ha sido maravilloso”.

