Una de las cosas más curiosas que puedes encontrar dentro de la aplicación. WhatsApp es una de las aplicaciones que nos mantienen comunicado todo el tiempo. Gracias a ella, una persona puede llegar a contar algo importante en su vida, como es el caso haber ganado un premio, ingresado a la universidad, anunciar un matrimonio, entre otro tipo de cosas.

Si bien, en la actualidad, WhatsApp goza del esperado “modo oscuro”, aquella función que te permite controlar los niveles de batería y evitar la fatiga visual, en los últimos días se ha popularizado un truco que debes conocer.

¿Sabes con cuál de todos tus contactos hablas más? La aplicación de mensajería rápida cuenta con una opción poco conocida por los usuarios, pero no solo de detalla con quién conversas demasiado, sino también la cantidad de fotos que has enviado, los mensajes que mandaste, etc.

Existen 5 pasos para que puedas saberlo. Si en caso había una persona que hablabas constantemente y ya no lo haces, también saldrá como referente, por lo que notarás que su carpeta usa demasiado espacio en tu celular y podrás eliminarla.

Para saber con quién chateas más, entonces usa la sección de datos y almacenamiento. (Foto: WhatsApp)

Para conocer con quién hablas más, necesitarás abrir WhatsApp, luego dirígete a la pestaña de Ajustes y allí dirígete a Almacenamiento y Datos.

Posteriormente pulsa sobre Uso de almacenamiento y deberás esperas unos cuántos segundos hasta que Whatsapp realice el conteo de tus conversaciones, fotos, videos, GIF, entre otro tipo de cosas, además de calcular el peso de dicho chat.

Este procedimiento se puede realizar tanto para Android como para los dispositivos iPhone. No tendrás que descargar otra aplicación que, lo que hace en su mayoría de casos, es acceder a todos tus chats y contactos sin saber que estás haciendo un peligro.