¿Alguna vez te ha pasado que abriste la app y un montón mensajes sin leer llegaron? Conoce por qué sucede esto. Una de las aplicaciones que ha crecido en los últimos años es WhatsApp. La aplicación es usada para poder comunicarse a distancia sin necesidad de usar los clásicos mensajes de textos o las llamadas tradicionales.

A través de WhatsApp muchas personas pueden expresar sus emociones a través de un emoji, así como enviar divertidos GIF, stickers, fotos, videos y hasta realizar videollamadas presionando solo un simple botón.

Sin embargo, muchas personas tienen un problema con la aplicación, y es que a veces no llegan los mensajes mediante notificaciones hasta que abras la app.

¿Por qué sucede eso? ¿Existe alguna forma de solucionarlo? Para ello WhatsApp indica que debes realizar lo siguiente:

Esta es la solución por si los mensajes no te llegan en modo de notificaciones hasta que abras la aplicación. (Foto: WhatsApp)

SOLUCIONES PARA WHATSAPP

Si puedes abrir páginas web pero no puedes usar WhatsApp, contacta a tu operador de telefonía móvil para comprobar que tu Nombre de Punto de Acceso (APN, por sus siglas en inglés) y tu router están configurados correctamente para permitir conexiones no-web y socket. Prueba una conexión diferente, de Wi-Fi a datos móviles, o viceversa.

Otras soluciones son apagar tu teléfono, espera 30 segundos y enciéndelo de nuevo. También puedes reestablecer la aplicación ingresando a Ajustes, Aplicaciones, botón de Menú y Restablecer preferencias.

También puedes suceder lo siguiente: Desinstala cualquier administrador de tareas (task killer) de tu teléfono móvil. Estos programas no permiten que WhatsApp pueda recibir mensajes cuando la aplicación no está abierta.

Finalmente, WhatsApp también te dice que si no recibes las notificaciones como siempre, debes comprobar que el modo No molestar esté desactivado, o que las notificaciones de WhatsApp estén permitidas con el modo de prioridad. Ve a Ajustes, Sonido y deshabilita No molestar.