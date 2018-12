'The Big Bang Theory': 5 datos que quizá no conoces de la serie que llega a su fin

Warner Bros. Television , Chuck Lorre Productions y CBS revelaron que la exitosa serie ' The Big Bang Theory ' llegará a su fin con la temporada número doce, que se estrenará en el 2019.

La entrañable comedia giraba en torno a los dramas y convivencias de un grupo de 'nerds' y su hermosa vecina aspirante a actriz. Esta se convirtió en una de las más populares de los últimos tiempos.

Con 279 episodios, esta serie se convierte en la comedia con público en directo más longeva de la historia de la televisión, y que logró convertir a sus protagonistas principales en grandes estrellas de la pantalla chica.

"Nosotros, junto al reparto, los guionistas y el equipo, estamos extremadamente agradecidos del éxito de la serie y aspiramos ofrecer una temporada final y un último capítulo que lleve a 'The Big Bang Theory' a un épico y creativo fin", anunciaron los directivos Warner Bros. Television, informa BBC.

Con motivo de celebrar el anuncio del final de la exitosa serie aquí te dejamos 5 datos que quizá no conoces de 'Tha Big BanTheory'.

UN MILLÓN DE DÓLARES POR EPISODIO



Las carreras de Kaley Cuoco (Penny), Johnny Galecki (Leonard), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj) y, porsupuesto, Jim Parsons como el excéntrico 'Sheldon Cooper', se vieron enrumbadas gracias al éxito de la serie. Debido al éxito de la serie en rating, los actores empezaron a cobrar hasta 1 millón de dólares por episodio.

Debido a la aparición de otros actores secundarios que se volvieron esenciales para la serie, como es el caso de Mayim Bialik (Amy) y Melissa Rauch (Bernadette), los actores principales aceptaron rebajas en su sueldo para aumentar el de estos últimos.

Sin embargo, estas rebajas en salario no evitaron que 'The Big Bang Theory' se convirtiera en uno de los programas más caros de producir en televisión, según la revista Entertainment Weekly.

CIENCIA VERDADERA



Esta es una comedia sobre un grupo de nerds, cada uno enfocado en distintas materias científicas. Desde física hasta biología, todos los datos que aparecen en la serie con completamente reales.

Para esto, la serie requirió el apoyo del profesor de física David Saltzberg, que se desempeña como asesor científico de la serie desde que inició en el 2007.

Su trabajo es verificar que toda la información científica presentada en la serie sea correcta, incluyendo los chistes sobre física de 'Sheldon' y los experimentos que se revelan o mencionan en la serie.

NO TODOS SON NERDS



Pese a lo que muchos podrían imaginar, no todos los actores entran en la categoría de 'nerd' en la vida real. El caso más resaltante, y tal vez el más decepcionante, es el caso de 'Sheldon Cooper', interpretado por el actor Jim Parsons.

Parsons afirmó en una entrevista para la revista Time que no es fan y nunca ha visto las películas de 'Star Trek' o sigue la serie británica 'Doctor Who'. Por su parte, Simon Helberg (Howard) reveló que tampoco le gusta 'Star Trek' y que no es seguidor de los cómics.

Pero no todo está perdido. Kunal Nayyar, quien interpreta a 'Raj' es un fan incondicional de los cómics y de las películas de Star Wars, mientras que Mayim Bialik, la actriz que da vida a la neurobióloga Amy Farrah Fowler, tiene también un PHD en neurociencia.

"BAZINGA" ES AHORA UNA ABEJA



En honor a la palabra favorita de 'Sheldon', esa que usa cuando hace algún chiste, un grupo de científicos brasileños nombraron a una especie de abeja como Euglossa bazinga.

Este sería un homenaje que el biólogo brasileño André Nemesio hizo al "inteligente, gracioso y 'nerd' Sheldon Cooper" debido a que esta abeja había conseguido engañar a los científicos que la estudiaban.

DEMANDA POR UNA CANCIÓN DE CUNA



"El dulce gatito parece una bola de piel. Bonito gatito, duerme gatito, bien bien bien". Si eres fan de la serie, conoces la canción de cuna que 'Sheldon' siempre le pide a 'Penny' que cante cuando se pone enfermo.

Esta canción le pertenece a la poetisa Edith Newlin, quien la escribió en 1937. Motivo por el que las hijas de la autora demandaran a la serie por derechos de copyright en 2015. Sin embargo, para suerte de los guionistas, esta demanda no prosperó.