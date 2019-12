Lady es una perrita de raza pitbull que fue adoptada cuando tenía solamente 9 semanas de nacida. Desde entonces, aprendió a ser la más cariñosa de su familia. Prueba de ello, el cautivador acto que protagonizó junto a su amo hace algunos días. El hecho fue registrado en video y publicado posteriormente en Facebook, en donde se hizo viral.

"Si Lady no está cerca de ti, entonces ella está contigo", dijo Jen Anderson, la 'madre' del can, a The Dodo. "Ella es muy cariñosa, con muchas ganas de agradar, le encanta acurrucarse y besarte", agregó.

Tanto Anderson como su prometido adoran pasar tiempo con Lady, de la misma forma que disfrutan hacerlo con sus demás perros. Ambos disfrutan divertirse con los canes y lo demuestran de diversas formas.

Hace poco, la chica se estaba preparando para salir de compras cuando escuchó música que provenía de una de las habitaciones. Tras acercarse sigilosamente, descubrió que su pareja cantaba despreocupadamente una de sus canciones favoritas. Grande fue su sorpresa al notar que su prometido le cantaba la melodía a la tierna Lady.

"A ella le encantó cada minuto", dijo Anderson. La escena fue subida a Facebook y cautivó a miles de internautas.

Ella aseguró que ni el hombre ni Lady se dieron cuenta de su presencia, por lo que pudo registrar el instante exactamente como ocurrió. Después de que terminó de grabar, la joven se retiró sintiéndose muy afortunada de haber podido presenciar lo que ella calificó como la serenata más perfecta de todas.

“Estaba en el lugar y momento preciso cuando capturé este momento que ‘derritió’ mi corazón, por eso me enamoré de él en primer lugar y Lady claramente siente lo mismo”, agregó bastante emocionada la responsable del clip que se volvió viral en Facebook.