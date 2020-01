"Bun in the oven", que significa "pan en el horno" en español, es una frase utilizada en países de habla inglesa que suele ser utilizada para referirse a una mujer embarazada; sin embargo, parece ser que no todas las personas oriundas de estas naciones conocen lo que esta expresión significa.

Así lo demuestra un video publicado en Facebook que nos permite ser parte del momento en que una chica intenta decirle a su novio que está esperando a un niño; no obstante, tuvieron que pasar varios minutos para que el hombre entienda lo que su pareja trataba de decirle. Esto tras encontrar unos panes en el horno de su cocina.

"¿Dónde estaban esos panes?", pregunta la chica. "En el horno", le responde el confundido hombre. "¿Qué significa eso?", interroga la mujer. "No lo sé", le contestan. Se defendió diciendo que "nunca en su vida" había escuchado la frase y que si lo había hecho nunca supo lo que significaba.

Aunque lo intentó varias veces, la emocionada chica no fue capaz de hacerle entender a su novio que su familia estaba por crecer, por lo que se vio en la obligación de ser mucho más explícita. Míralo en Facebook.

Fue entonces que la mujer le dijo a su pareja que ingrese al baño, en donde había una prueba de embarazo que marcaba "positivo". Solo así el joven pudo comprender que estaba por convertirse en padre.

La curiosa escena fue registrada en video por la propia mujer. Tras ser publicada en Facebook, la grabación se volvió viral y desató las carcajadas de miles de usuarios.

La publicación acumula más de 4 millones de reproducciones y cientos de reacciones en Facebook.