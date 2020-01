A Michael Diamond le extrañaba que, cada mañana, la puerta de la vitrina en la que guardaba un muñeco ventrílocuo amaneciera abierta. Por eso, decidió instalar una cámara de seguridad para registrar el origen del hecho. Las imágenes fueron publicadas posteriormente en Facebook y otras redes sociales, confundiendo a miles de usuarios que no pudieron encontrar explicación para lo ocurrido.

El hombre, que reside junto a su familia en Liverpool, Inglaterra, recibió el muñeco de manos de un coleccionista. El artículo fue creado por un prisionero que vivió en 1940 en un campamento nazi durante la Segunda Guerra Mundial, según indica Mirror, y era propiedad de una tienda de antigüedades de Carolina del Sur, Estados Unidos, antes de llegar al Reino Unido.

Diamond llevó el muñeco a su hogar y lo ubicó en un exhibidor; sin embargo, notó que cosas extrañas empezaron a ocurrir. El exhibidor en donde había puesto el artículo, llamado Mr. Fritz, se abría durante las noches, por lo que instaló una cámara GoPro que grabaría la vitrina.

Como podrás apreciar en el clip subido a Facebook, el muñeco 'parpadea' y 'abre la boca' sin que hubiera nadie en la habitación que lo controlara.

"Cuando vi el video por primera vez, tuve una sensación extraña en el estómago", dijo el hombre según declaraciones recogidas por el citado medio británico. "No me sorprendió por completo lo que ha estado sucediendo con la puerta. Al menos una o dos veces a la semana, noté que la puerta se cerraba constantemente", agregó.

Diamond cree que el objeto "está embrujado", por lo que ha decidido poner una cadena a la vitrina y cubrirlo con una manta. "No diría que le tengo miedo a Mr. Fritz, pero desconfió de él", aseguró el hombre que se viralizó en Facebook tras dar a conocer su caso.

"Me apego emocionalmente a mis colecciones. ¿Cuál es la explicación [del hecho]? Es la pregunta del millón de dólares", dijo. "No tengo idea. Ni siquiera sé por donde empezar. No hay ventanas abiertas en la habitación ni flujo de aire", añadió.

El video, publicado en plataformas como Facebook, acumula más de un millón de reproducciones.