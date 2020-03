Se viralizó en redes sociales la reflexión que un médico chileno, que reside en Italia, hizo sobre el coronavirus, enfermedad que viene cobrando la vida de miles de personas.

Felipe Celedón, quien trabaja en un hospital de La Toscana, región del centro de Italia, asegura que en donde vive “no hay emergencia sanitaria ni desabastecimiento”, algo que sí está sucediendo en otras zonas del país y en distintas ciudades del mundo. Por otra parte, pidió a sus compatriotas que mantengan la calma y que “se informen por los canales adecuados”.

Ante la gran recepción que obtuvo por parte de sus seguidores, el médico aprovechó la oportunidad para mencionar que “el virus tiene una mortalidad global en torno al 2-3%. Ciertamente la mortalidad es mayor en adultos mayores con patologías previas. En adultos sanos es muy baja”.

En lo que me compete a mi, les puedo decir:

- El virus tiene una mort. global en torno al 2-3%. Ciertamente la mortalidad es mayor en adultos mayores con patologías previas. En adultos sanos es muy baja.

Comparado al SARS-CoV y al MERS-COV la mort. del COV-19 es mucho + baja — Felipe Celedón (@celedonf) March 3, 2020

Además, dijo para tranquilidad de las embarazadas que “no existe evidencia de que el virus genere complicaciones perinatales”. Para quienes tienen niños en casa, dijo que el virus “puede pasar desapercibido o tener síntomas muy leves” en los más pequeños.

- El virus en los niños puede pasar desapercibido o tener sintomas muy leves. Hay un pequeño estudio que se hizo en Wuhan que fue publicado en la revista JAMA en donde NINGUNO de los niños tuvo complicaciones severas. — Felipe Celedón (@celedonf) March 3, 2020

En cuanto a la mejor forma de prevención, Celedón aseguró que lo más importante es lavarse las manos con agua y jabón y taparse la boca con el codo en caso de tos. “El virus se transmite por una gota de mediano calibre y no se suspende mas de 2 metros”, agregó.

Por otra parte, dijo que su intención no es banalizar el tema, sino “terminar con la histeria colectiva”. “Seamos responsables. No sembremos el pánico donde no corresponde hacerlo. No es necesario comprar suministros para un eventual apocalipsis porque NO lo es”, escribió en un tuit que acumula más de