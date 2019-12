Una chica que perdió la audición cuando tenía solamente dos años se volvió viral recientemente en Facebook. ¿La razón? Su emocionante reacción al escuchar por primera vez la voz de su esposo.

Según explica la publicación realizada en Facebook, la protagonista de la filmación podía oír gracias a unos audífonos, pero perdió esta habilidad poco antes de conocer a su pareja, por lo que se sometió a una cirugía para recuperar la audición.

Algunos días después de la intervención, acudió a su control médico en donde le darían las indicaciones para unos nuevos auriculares. Al lugar lo había acompañado su pareja, quien estaba ahí para estar junto a ella en un momento tan importante.

Lo que el hombre no esperó era ser testigo de la cautivadora reacción de la joven, quien no pudo evitar emocionarse al escuchar la voz del hombre de su vida por primera vez. Así lo demuestra la filmación subida a Facebook.

La publicación se volvió viral y superó el millón de reproducciones en cuestión de días. Asimismo, generó cientos de comentarios provenientes de usuarios que expresaron su alegría al ver las imágenes.

“Qué felicidad para ella y su pareja. Bendiciones”, “su sonrisa al escuchar su voz no tiene precio. Felicidad pura”, o “soy sorda y al ver esto se me partió el corazón. Qué hermoso, pero también es difícil acostumbrarse a los sonidos, yo no los soporto”, fueron algunas de las reacciones que originó el material.