Si entregaran premios a la mejor interrupción de una clase, el protagonista de este increíble video viral de TikTok arrasaría en todas las categorías.

Se trata de un estudiante de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, que tomó el Internet por asalto gracias a su maravillosa voz grabada en video.

En el material, compartido en TikTok por el usuario @ameerisnotokay, se observa al joven de nombre Ameer pedir la palabra a su profesor.

Cuando todos esperaban que preguntara algo relacionado a la clase, el alumno comenzó a cantar el tema ‘Fly Me to the moon’ de Frank Sinatra.

Casi de inmediato, su melodiosa voz captó la atención de todos los presentes, incluido su propio maestro, que dejó de dictar clase para ponerse a escucharlo.

En los comentarios del video viral de TikTok , el propio Ameer indicó que su “voz sonaba algo entrecortada porque estaba nerviosa” pero al parecer nadie se dio cuenta.

Con más de 1.3 millones de reproducciones, este video arrasa en TikTok y en los comentarios más de un usuario quedó encantado por su maravillosa voz.

