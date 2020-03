Los videos protagonizados por gatos tienen un sitio muy especial en el corazón de los usuarios de YouTube. Uno de los que, estamos seguros, se hará un espacio destacado entre dichos clips muestra a un gato completamente dormido.

Los dueños de la mascota, llamada Clark, juegan con su boca aprovechando la situación. La grabación deja ver cómo estas personas, quienes habrían facilitado las imágenes para ser difundidas en YouTube, consiguen abrir el hocico del felino para enseñar su dentadura.

En la descripción del video, subido a YouTube por el canal ViralHog, no se indica la fecha ni el lugar de registro. No obstante, estos detalles parecen no ser de importancia para los internautas, que escribieron diversos comentarios.

Algunos sostuvieron que las imágenes les hicieron mucha gracia. “Se nota que todos tienen bastante tiempo libre. ¡Cómo me gustaría hacer esas tonterías!”, expresó un internauta.