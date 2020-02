Una gata buscapleitos demostró que los perros no son las únicas mascotas que odian a los carteros ya que se volvió viral en YouTube por los videos en los que se pone en modo “guardiana” cuando ve acercarse a Debra Anderson al buzón para dejar el correo.

Debra, que labora para el Servicio Postal de Canadá, toma con mucho humor sus enfrentamientos con el minino de pelaje color blanco y negro, que considera uno de los desafíos más extraños de su ruta de trabajo entregando la correspondencia.

Cada vez que Debra se acerca a una vivienda en particular en un vecindario de la ciudad de Hamilton, en Ontario, la gata de nombre ‘Jasmin’ que vive ahí se abalanza contra la ventana como si quisiera atacarla con toda su furia, hecho que encuentra muy adorable.

“¡Es lo mejor de mi ruta y la adoro! Es más feroz que cualquier perro que me haya encontrado… Estoy segura que me arrancaría la cara si el vidrio de la ventana no nos separara”, se le oye decir en el video que se volvió tendencia en YouTube .

Debra asume que la gata protege la casa de todos los peligros exteriores, una categoría en la que ella aparentemente se encuentra incluida; sin embargo, en las visitas que registró con su teléfono celular la mascota parece no darle tregua ni un segundo.

“Esta gata está loca pero me cae muy bien”, se le oye decir a una sonriente Debra. ¿Pueden imaginarse si la mascota escapara justo cuando la mujer pusiera un pie en la entrada de la casa? Sin duda, un encuentro que valdría la pena ver.

