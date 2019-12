A veces, el reino animal ofrece escenas un tanto llamativas. Solo hay que ver algunos videos del Parque nacional Kruger, en Sudáfrica, para entender que hay situaciones entre animales de distintas especies que son más tensas que lo que se ve en muchos documentales. En ocasiones, los animales no miden bien a su presa y eso puede generar escenas bastante espectaculares. El siguiente video es viral en YouTube .

Unos pescadores en Canadá han difundido unas imágenes en las que se puede ver cómo un águila acaba enredada en los tentáculos de un pulpo de enormes dimensiones. De acuerdo al relato de los pescadores que presenciaron el hecho, el ave bajó en picada con la intención de pescar algo que había visto en el agua, pero no se dio cuenta de que el animal que le esperaba debajo de esta era un pulpo grande.

Las imágenes empiezan cuando el águila ya ha sido atrapada por los tentáculos del pulpo. El ave intenta mantener la cabeza fuera del agua, pero no se puede mover debido a la fuerza que ejercen los tentáculos del molusco. Es en ese momento cuando los pescadores deciden actuar y apartar a los dos animales con la ayuda de un palo. El águila logra liberarse y se posa en la rama de un árbol para intentar recuperarse.

“Al principio solo estábamos mirando y no sabíamos si debíamos intervenir o no, ya sabes, porque es la madre naturaleza. Pero vimos que el pulpo estaba intentando ahogar al águila y no podíamos quedarnos ahí sin hacer nada”, ha comentado uno de los pescadores a los medios locales que han cubierto el video.