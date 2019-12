No hay nada peor que obsequiar una prenda de vestir a un ser querido y que no sea de su talla pero en el caso de una mujer en Estados Unidos, el regalo que recibió de manos de su esposo ni siquiera era para humanos. Su divertida reacción grabada en video se volvió viral en YouTube.

“Ayer cuando llegué a casa Levi (su esposo) me obsequió este adorable suéter que me había comprado porque sabe que me gustan los camiones rojos pequeños pero cuando me lo probé dije que se veía ‘muy extraño’”, narra la protagonista del video que causa sensación en YouTube y otras redes sociales.

“’¿Por qué es tan corto por la parte de atrás?’, pregunté y él me dijo: ‘Tonta, se supone que debes usar una camiseta debajo’, a lo que respondí que las mangas se sentían raras y él me dijo que le diera vuelta”, agregó la mujer mientras no dejaba de mostrar a la cámara la prenda de vestir en cuestión.

“Me acomodé el suéter para darle vuelta y cuando lo hice, me di cuenta que las mangas estaban hechas de una forma tan graciosa que no sabía qué era lo que pasaba. Fue ahí que dije: ‘¡Este es un suéter para perro!’. Él me dijo que no lo era pero yo le hice ver que sí se trataba de uno”, dijo entre risas la agasajada.