Las propuestas de matrimonio son una de esas cosas en las que la gente no escatima esfuerzos, ya que significa el comienzo potencial de algo profundo. Algunas personas hacen elaboradas puestas en escenas para pedirle a ese ser especial que los acompañe en ese viaje llamado vida. El protagonista de un video que causa furor en YouTube orquestó un ‘flashmob’ para preguntarle a su novia, que no tenía idea de lo que pasaba, si quería casarse con él.

A mediados del 2019, en la ciudad de Beirut, en Líbano, un joven llamado Danny llevó a cabo una de las pedidas de mano más hermosas compartidas en YouTube para su novia Nagham. Si bien ella pensaba que se trataba de una cita común y corriente para cenar, esta terminó siendo una tremenda sorpresa que involucró una coreografía realizada por bailarines profesionales al ritmo de la canción favorita de la pareja.

Ni bien fueron llevados a su mesa, Danny se disculpa para ir a los servicios higiénicos sabiendo que ‘Just The Way You Are’ de Bruno Mars comenzaría a sonar en los altavoces del establecimiento ni bien se levantara. Esto dejó muy confundida a Nagham, que solo atinó a ver cómo una pareja que se encontraba cerca comenzó a bailar frente a sus ojos y buscaba a su novio para que también presenciara aquel romántico momento.

Y es que a esa pareja se le sumaron otras dos que empezaron a hacer intrincados movimientos de baile, incluidas algunas piruetas. Nagham sospechaba que algo ocurría y que estaba a punto de descubrir de qué se trataba todo esto cuando los bailarines formaron una especie de pasillo para abrirle paso a Danny, que con un ramo de rosas en sus manos caminó hacia la dirección en la que se encontraba la que esperaba aceptara ser su futura esposa.