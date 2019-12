Todos saben que la Navidad realmente no comienza hasta que alguien toque ‘Jingle Bells’, especialmente si lo hace con varias llaves inglesas como se aprecia en un video que se volvió viral en YouTube.

En el material, publicado en YouTube por el usuario TheBrandoAnderson, se observa la versión de la famosa tonada festiva al ritmo de las herramientas chocando contra el suelo de una cochera y sin tener que afinarlas.

‘Jingle Bells’ es una de las canciones tradicionales de la temporada decembrina más conocidas y cantadas en todo el mundo. Fue escrita entre 1850 y 1857 por el compositor estadounidense James Pierpont (1822-1893) bajo el título de ‘The One Horse Open Sleigh’.