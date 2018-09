Ya son miles las personas que han reído con un video que se popularizó en YouTube desde hace unos días. Este muestra a una joven con muchas ganas de sorprender a su mascota, un perro muy pacífico, 'desapareciendo' antes sus ojos.

El clip comienza con la chica estirando un cubrecama para así ocultarse de la mirada del can. Una vez hecho esto, como se aprecia en YouTube, ella intenta hacer un truco que se puede ver en decenas de virales.

Lamentablemente, no calculó muy bien las cosas ya que no se percató que había pisado el cobertor. Cuando quiso ocultarse, resbaló y su cara impactó de lleno contra el suelo.



Algo que no pocos resaltaron en sus comentarios fue que el perro permaneció indiferente ante lo ocurrido. "Parece que esa mascota no quiere a su dueña, no le importa qué le pase", escribió un usuario de YouTube.

El video finaliza sin mostrar qué sucedió luego de la caída de la joven, quien de seguro no volverá a intentar hacer algo parecido en mucho tiempo.